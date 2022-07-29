Голикова сообщила об отсутствии резкого роста госпитализаций с COVID-19

Татьяна Голикова (Фото: АГН «Москва»)

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в России не фиксировали резкого увеличения госпитализаций, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба. Она подчеркнула, что главная задача оперштаба на данный момент — предотвратить дальнейший рост заболеваемости.

«Все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть», — рассказала Голикова.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля, и к июню суточное число случаев заражения достигло минимальных значений с весны 2020 года. С 1 июля в России отменили все коронавирусные ограничения.

Однако спустя несколько дней заболеваемость COVID-19 вновь повысилась. 28 июля впервые с середины апреля в стране зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На следующий день это число снизилось до 11,4 тыс.

В Роспотребнадзоре рост заболеваемости объясняли распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса. Также ведомство рекомендовало пожилым и людям с хроническими заболеваниями продолжить соблюдать антиковидные меры. Всех россиян Роспотребнадзор призвал ревакцинироваться.