Число заражений COVID-19 за сутки достигло минимума с начала пандемии
За последние сутки оперативный штаб выявил 2667 новых случаев заражения коронавирусом, следует из сообщения в Telegram. Последний раз показатель меньше 2,7 тыс. фиксировали 13 апреля 2020 года (2569 случаев).
Лидерами по уровню заболеваемости стали Санкт-Петербург — 206 случаев, Московская область — 172 и Москва — 161, следует из данных на сайте оперштаба.
Показатель заболеваемости за прошедшую неделю снизился на 12,5% и составил 14,5 на 100 тыс. населения. Однако в 13 субъектах России произошел рост заболеваемости COVID-19, отметил штаб, но не назвал регионы.
В больницы за сутки попали 626 человек, что на 14,2% меньше, чем накануне. Показатель госпитализации за неделю снизился на 11,9% и составил 5,6 на 100 тыс. населения.
Умерли 54 человека, число летальных исходов стало минимальным с 6 сентября 2020 года (51 смерть). Выздоровели 2723 человека, что на 17% меньше по сравнению с 19 июня.
С начала пандемии коронавирусом в России заболели 18,4 млн человек, умерли — 380,5 тыс., выздоровели — 17,8 млн. Показатель коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, вакцинировавшихся или сделавших повторную прививку, снизился до 24,8%.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что COVID-19 стал менее активным, однако он «никуда не ушел и не уйдет». Она предупредила, что теперь будет расти уровень заболеваемости гриппом, и рекомендовала делать прививку.