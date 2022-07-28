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Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом действительно выросла, но окончательное слово по противоэпидемическим мерам безопасности за Роспотребнадзором, считают в Кремле
Фото: Александр Патрин / РИА Новости
Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в России растет, такая же тенденция наблюдается по всему миру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается», — сказал он.

Тем гражданам, которые испытывают обеспокоенность в связи с этим, Песков посоветовал самим принимать необходимые меры предосторожности, включая ношение масок. Пресс-секретарь президента напомнил, что рекомендации по эпидемическим мерам безопасности выносятся не Кремлем, а правительством и Роспотребнадзором. «Именно они выносят свои рекомендации, которым мы все обязаны следовать», — подчеркнул он.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 11 515 новых случаев заражения коронавирусом. Такая заболеваемость в стране фиксируется впервые с начала апреля. Умер от COVID-19 41 человек, выздоровели 5018. Госпитализирован 1491 инфицированный.

Всего с начала пандемии в России, согласно данным оперштаба, COVID-19 переболели более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс.

В Роспотребнадзоре рост заболеваемости связывают с появлением новых подвидов коронавируса.

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