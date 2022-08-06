В России впервые с конца марта выявили почти 20 тыс. случаев COVID

За сутки в России выявили 19 974 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум с 30 марта. Число госпитализаций впервые с июня достигло 2,1 тыс. Коллективный иммунитет упал до 8,6%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России зафиксировали 19 974 случая заражения коронавирусом, что стало максимумом с 30 марта, когда выявили 19 660 новых случаев. Также за сутки госпитализировали с этим диагнозом 2141 человека, что на 12,3% больше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперативного штаба.

Последний раз число попавших в больницы превышало 2,1 тыс. в начале июня. В связи с выздоровлением за прошедшие сутки из больниц выписали более 10,7 тыс. человек, что на 9,4% больше, чем накануне. Умерли 46 человек.

Кроме того, коллективный иммунитет упал до 8,6%, снизившись на 1,9 п.п. за эту неделю. Целевым показателем по коллективному иммунитету называли 80%, однако, достигнув 64% в феврале этого года, он начал снижаться.

К концу июня заболеваемость COVID-19 в России снизилась до минимальных значений, в связи с чем с 1 июля Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Однако через несколько дней суточный прирост новых случаев заражения вновь начал расти и увеличился более чем в шесть раз — в начале июля число новых случаев в сутки составляло около 3 тыс. В Кремле такую динамику назвали тревожной, но отметили, что такая ситуация наблюдается и в других странах. Тем не менее в начале августа Кремль не исключил возвращения антикоронавирусных ограничений при дальнейшем росте заболеваемости.

Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что на фоне всплеска заболеваемости резкого роста госпитализаций не наблюдается.

2 августа Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям» населения в людных местах и общественном транспорте, а также сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию всем россиянам. Ведомство объясняло всплеск заболеваемости распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса. По данным Роспотребнадзора, наибольшее число заражений в последние две недели вызвано подвидами омикрон-штамма BA.4 и BA.5, на них приходится 82,5% случаев.