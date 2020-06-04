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Протесты в США ,  
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В городах США начали отменять комендантский час на фоне протестов

Власти Вашингтона и Лос-Анджелеса решили отменить комендантский час, введенный на фоне массовых беспорядков из-за гибели темнокожего американца при задержании полицейскими. Об этом сообщают NBC Washington и Los Angeles Times.

В Вашингтоне комендантский час был введен в понедельник, 1 июня. По словам главы управления полиции округа Колумбия Питера Ньюшама, в среду в столице не было произведено ни одного ареста.

«Я снял комендантский час в Лос-Анджелесе. Мы по-прежнему твердо намерены защищать права жителей Лос-Анджелеса на то, чтобы их голос был услышан, и обеспечивать безопасность нашего города», — сообщил в Twitter мэр города Эрик Гарсетти.

По данным Los Angeles Times, накануне в Лос-Анджелесе прошли демонстрации. Комендантский час также был отменен в калифорнийских городах Сан-Франциско и Сан-Хосе, уточняет CBS.

Беспорядки в городах США. Главное
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Массовые протесты в ряде городов США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Он был задержан 25 мая несколькими сотрудниками полиции по подозрению в расплате фальшивыми купюрами при в магазине. Впоследствии в Сети была опубликована запись, на которой запечатлен момент задержания Флойда. На записи видно, что при задержании темнокожего мужчины один из полицейских надавил ему коленом на шею. Задержанный кричал, что ему трудно дышать, но полицейские не реагировали на его жалобу. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

В заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин сообщаетсяо том, что Флойд был заражен коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп направил в Миннесоту для ликвидации беспорядков войска национальной гвардии США. За время с начала беспорядков в стране погибли не менее 11 человек.

Теги: США, Вашингтон, Лос-Анджелес, комендантский час, протесты
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