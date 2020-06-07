Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне Общество, 07:04 Дожди разрушили два автомобильных моста в Красноярском крае Общество, 06:55 Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической опасностью Общество, 06:35 Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Политика, 06:29 В Подмосковье загорелся склад в киногородке Общество, 06:14 Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19 Общество, 05:48 Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США Политика, 05:34 «Роскосмос» запатентовал «ловушку» для космического мусора Технологии и медиа, 05:06 Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве Общество, 04:58 ФБР усмотрело признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке Общество, 04:39 В Белом доме заявили о доверии Трампа к главе Пентагона Эсперу Политика, 04:09 Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля Общество, 04:08 Малышева назвала долю бессимптомных носителей коронавируса Общество, 03:48 В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими Общество, 03:32
Протесты в США ,  
0 

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Толпа [протестующих] в Вашингтоне оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!» — написал он.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, во время задержания надавил Флойду коленом на горло, игнорируя крики мужчины о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец умер в больнице. Видео его задержания попало в Сеть.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Чтобы установить причину смерти Флойда, было проведено две экспертизы. Результаты первой показали, что он скончался не от удушья. Специалисты заключили, что причина смерти могла быть комплексной, включающей обстоятельства задержания, проблемы со здоровьем и возможную интоксикацию у мужчины.

Родственники Флойда не согласились с результатами экспертизы и обратились к независимым судмедэкспертам. Те установили, что мужчина умер от удушения, и заявили, что это было убийство.

После смерти Флойда в Миннеаполисе начались демонстрации. Позже протестное движение охватило и другие города США и вылилось в столкновения с полицией, погромы, грабежи магазинов и поджоги. С начала беспорядков в стране погибли не менее 11 человек, сообщило AP.

Теги: Вашингтон, протесты, Дональд Трамп
Материалы по теме
В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими
Общество
В городах США начали отменять комендантский час на фоне протестов
Общество
Минюст США подсчитал число пострадавших в протестах правоохранителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter