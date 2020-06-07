Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Толпа [протестующих] в Вашингтоне оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!» — написал он.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, во время задержания надавил Флойду коленом на горло, игнорируя крики мужчины о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец умер в больнице. Видео его задержания попало в Сеть.

Чтобы установить причину смерти Флойда, было проведено две экспертизы. Результаты первой показали, что он скончался не от удушья. Специалисты заключили, что причина смерти могла быть комплексной, включающей обстоятельства задержания, проблемы со здоровьем и возможную интоксикацию у мужчины.