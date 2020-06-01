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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Белого дома

Полицейские начали применять слезоточивый газ против протестующих у Белого дома в Вашингтоне, сообщает The New York Times.

По данным газеты, демонстранты перевернули и подожгли припаркованные у Белого дома машины. Кроме того, протестующие жгут американские флаги, передает The Washington Post.

Вечером 31 мая в Вашингтоне (округ Колумбия) объявили комендантский час, он вступил в силу с 23:00 в воскресенье (6:00 понедельника мск). Кроме того, для поддержки местного управления полиции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер задействовала бойцов Национальной гвардии США. 

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
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Массовые протесты идут в США уже несколько дней из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею, игнорируя крики Флойда о том, что ему сложно дышать. Позже Флойд умер в больнице.

Из-за массовых протестов в нескольких городах, в том числе в Миннеаполисе, Цинциннати (штат Огайо), и Портленде (штат Орегон) ввели комендантский час. По информации CNN, эта мера действует в 40 городах.

Теги: США, протесты, Белый дом
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