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Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста

Доступ в здание был ограничен после того, как на прилегающей территории собралась толпа
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом из-за массовых акций протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего на этой неделе по вине сотрудника полиции, сообщает NBC News.

Оцепление вокруг Белого дома было установлено примерно на час, когда ситуация в Вашингтоне стала неспокойной, а большое количество протестующих собралось на площади Лафайет. Из здания запретили выходить в том числе и журналистам, которые приехали в Белый дом для участия в пресс-брифинге.

Оцепление было снято после того, как протестующие отправились к зданию Капитолия, где попытались помешать проезду полицейского автомобиля.

По имеющимся данным в результате были задержаны два человека, которые бросали бутылки с водой в полицейских и сотрудников Секретной службы. В остальном полиция не вмешивалась в происходящее и блокировала часть улиц, не допуская въезд в центр автотранспорта.

Джордж Флойд погиб 25 мая. Он был задержан по подозрению в фальсификации документов. Во время задержания один из полицейских надавил коленом ему на шею. Впоследствии Флойд умер в больнице.

Четверо участвовавших в задержании полицейских были уволены. Сотруднику, который пережал Флойду горло, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

В большинстве городов Миннесоты ввели режим ЧС. Президент Дональд Трамп направил в штат войска национальной гвардии для ликвидации беспорядков.

Автор: Артем Филипенок
Теги: беспорядки
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