Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США

Охватившие США беспорядки — это акты внутреннего терроризма, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста из-за смерти задержанного полицией афроамериканца. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

Трамп рассказал, что в Вашингтоне протестующие захватили полицейский участок и подожгли церковь, а Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Также были убиты несколько человек.

«Это не акты мирного протеста, это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — сказал президент.

Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции при его задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что ему сложно дышать. После этого Флойд скончался.