В район Вашингтона стянули около 1,6 тыс. военнослужащих армии США

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Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.

По его словам, войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости принять участие в устранении массовых беспорядков, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая после задержания полицией.

Хоффман отметил, что пока что армия не принимает участия в операциях полиции. По данным агентства, воинские подразделения будут перемещаться в район Вашингтона. В их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.

Ранее 3 июня несколько тысяч протестующих против полицейского произвола в Вашингтоне осадили площадь Лафайет перед Белым домом, несмотря на объявленный комендантский час.