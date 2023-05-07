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Пермяков при задержании убеждал полицию, что «ловил на пруду куропаток»

Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил при задержании, что «ловил куропаток»
Затем подозреваемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина сознался и был доставлен в отдел полиции, рассказали задержавшие его участковые. При себе у него было два паспорта: украинский и российский

Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сказал задержавшим его полицейским, что он ловил куропаток, сообщил участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин. МВД опубликовало видео с рассказами участковых о задержании Пермякова.

«Данный человек был остановлен сотрудниками полиции [на выезде из деревни Козлово], была установлена личность данного гражданина, он вызвал подозрение. Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было и куропаток там тоже не было», — рассказал Воеводин.

По словам старшего участкового уполномоченного Александра Соколова, при себе у него было два паспорта: украинский и российский. В ходе беседы он сознался и был доставлен в отдел полиции.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина.

Автомобиль Audi Q7 Прилепина был подорван в Нижегородской области накануне утром. Писатель был ранен, а его водитель погиб. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Прилепина прооперировали, после чего ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Через несколько часов МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался Александр Пермяков. В СК заявили, что он сознался. Задержанный утверждал, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами и действовал по их указанию. По его словам, он родился на Украине, в 2022 году приехал в Россию с целью «убийства, ликвидации Захара Прилепина». «Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Сожалею о содеянном», — утверждал он.

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Служба безопасности Украины (СБУ) не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.

Москва возложила ответственность за покушение на писателя как на Украину, так и на западные страны, в первую очередь на США.

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Елена Чернышова
Захар Прилепин покушение подрыв автомобиля
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