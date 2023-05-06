Нижегородский губернатор назвал травмы Прилепина после взрыва

Автомобиль, где ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. Писатель получил незначительные переломы, сообщил губернатор. При взрыве погиб его сопровождавший, по данным Mash, это водитель, он был луганским ополченцем

Захар Прилепин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

У писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина — «незначительные переломы», сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

Автомобиль Прилепина подорвали в Борском районе. МВД сообщило, что во время инцидента погиб сопровождавший его человек. По данным Mash, это охранник писателя Александр Шубин из числа луганских ополченцев. Телеграм-канал пишет, что они отвозили дочь Прилепина в Нижний Новгород, устройство сдетонировало, когда они возвращались оттуда вдвоем.

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МВД также заявило, что по горячим следам задержало мужчину, который, предположительно, причастен к взрыву. Источник РБК сообщал, что взрывное устройство могли поместить под капот автомобиля, когда Прилепин находился в кафе. Он остановился поесть по дороге в Москву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье о теракте (205 УК).

Прилепин в 2016 году уехал в зону конфликта в Донбассе и был заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР, затем он вернулся оттуда. В этом году писатель и политик подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации на Украине. Источник РБК отметил, что Прилепин недавно вернулся из Донбасса.