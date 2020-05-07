На прошлой неделе «Академик Черский» вошел в территориальные воды Дании, где остановилась прокладка газопровода. Сейчас же судно вышло из порта Калининграда и направилось к складу с трубами

«Академик Черский» в акватории Калининграда (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», вышло из калининградского порта Балтийск и направилось на северо-запад, следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder.

Судно указало, что движется в немецкий порт Мукран. Расчетное время прибытия — 8 мая в 22:00.

В Мукран — логистический терминал проекта «Северный поток — 2», находящийся на острове Рюген, — доставляются трубы, произведенные в Германии. Он находится неподалеку от места выхода газопровода на немецкий берег. На эти трубы на местных заводах наносится утяжеляющее бетонное покрытие.

На прошлой неделе, 1 мая, «Академик Черский» подошел к району, в котором остановилась прокладка газопровода. Он находился вблизи острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.