Судно — трубоукладчик «Северного потока — 2» поплыло к складу с трубами
Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», вышло из калининградского порта Балтийск и направилось на северо-запад, следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder.
Судно указало, что движется в немецкий порт Мукран. Расчетное время прибытия — 8 мая в 22:00.
В Мукран — логистический терминал проекта «Северный поток — 2», находящийся на острове Рюген, — доставляются трубы, произведенные в Германии. Он находится неподалеку от места выхода газопровода на немецкий берег. На эти трубы на местных заводах наносится утяжеляющее бетонное покрытие.
На прошлой неделе, 1 мая, «Академик Черский» подошел к району, в котором остановилась прокладка газопровода. Он находился вблизи острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.