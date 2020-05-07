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Судно — трубоукладчик «Северного потока — 2» поплыло к складу с трубами

На прошлой неделе «Академик Черский» вошел в территориальные воды Дании, где остановилась прокладка газопровода. Сейчас же судно вышло из порта Калининграда и направилось к складу с трубами
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«Академик Черский» в акватории Калининграда
«Академик Черский» в акватории Калининграда (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», вышло из калининградского порта Балтийск и направилось на северо-запад, следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder.

Судно указало, что движется в немецкий порт Мукран. Расчетное время прибытия — 8 мая в 22:00.

В Мукран — логистический терминал проекта «Северный поток — 2», находящийся на острове Рюген, — доставляются трубы, произведенные в Германии. Он находится неподалеку от места выхода газопровода на немецкий берег. На эти трубы на местных заводах наносится утяжеляющее бетонное покрытие.

На прошлой неделе, 1 мая, «Академик Черский» подошел к району, в котором остановилась прокладка газопровода. Он находился вблизи острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Власти Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2»
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

«Академик Черский» может завершить строительство трубопровода «Северный поток — 2», сообщил в конце 2019 года министр энергетики Александр Новак. В начале февраля судно вышло из Находки и направилось в Сингапур. В порт, однако, трубоукладчик не зашел и направился в Коломбо. Затем судно неоднократно меняло курс: сначала оно направлялось в Суэц, затем его заметили у северной оконечности Мадагаскара, когда судно шло в Мозамбик. 20 апреля трубоукладчик вновь сменил маршрут и поплыл в Порт-Саид в Египте, а шесть дней спустя направился в Находку.

Оператором трубопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря в Германию, выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. По словам Новака, для окончания строительства осталось проложить менее 160 км из 1,23 тыс. км.

Изначально газопровод планировалось запустить в конце 2019 года, однако тогда США ввели санкции против подрядчиков строительства. Основной из них — швейцарская компания Allseas — приостановила работы в Дании и отвела все свои суда.

«Газпром» планирует запустить трубопровод в конце этого года. О том, что «Северный поток — 2» заработает к этому времени или в начале 2021 года, заявил и президент Владимир Путин. По его словам, проект можно достроить и без привлечения партнеров.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Северный поток-2», трубопровод, «Газпром»
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