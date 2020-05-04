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Экономика ,  
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Власти Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2»

Федеральное правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток — 2» и ожидает, что он будет завершен. Об этом говорится в ответе на запрос фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), который опубликован на сайте парламента страны.

«Федеральному правительству в настоящее время неизвестно, как технически реализуется проект, но оно ожидает, что проект «Северный поток — 2» будет завершен», — говорится в документе.

Немецкие власти подчеркнули, что намерены продолжить поддерживать предпринимателей, участвующих в проекте. По мнению федерального правительства, «Северный поток — 2» — это в первую очередь коммерческий проект.

Способное достроить «Северный поток–2» судно подошло к месту укладки
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Судно &laquo;Академик Черский&raquo;

В Германии также не увидели угрозы для энергоснабжения страны из-за задержки строительства газопровода, поскольку инфраструктура для газоснабжения достаточно диверсифицирована.

Федеральное правительство ФРГ не разделило мнения о том, что политика страны в отношении российского проекта угрожает НАТО. Согласно документу, Германия продолжает воспринимать США основным партнером по безопасности за пределами Европы, и речи об экономической войне между ними быть не может.

Так, Берлин не поддерживает экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», но не планирует предпринимать контрмер в отношении Вашингтона.

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Экономика
Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток общей протяженностью 1224 км, проходящих по дну Балтийского моря. Согласно проекту, по нему российский газ будет поступать в Германию и другие европейские страны. Его строительство должно было завершиться к концу 2019 года, однако затянулось из-за введенных американских санкций. «Газпром» сообщил, что газопровод запустят к концу 2020 года.

В начале мая немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщила, что газопровод «Северный поток-2» может попасть под ограничения, так как не был завершен до мая 2019 года. Согласно директиве, после завершения проекта «Газпром» сможет использовать лишь 50% мощностей газопровода, а остальные мощности будут переданы независимому газотранспортному оператору.

Окончательное решение по данному вопросу в Германии примут после консультаций 8 мая.

Теги: «Северный поток – 2», Германия, Россия
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