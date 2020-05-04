Федеральное правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток — 2» и ожидает, что он будет завершен. Об этом говорится в ответе на запрос фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), который опубликован на сайте парламента страны.

«Федеральному правительству в настоящее время неизвестно, как технически реализуется проект, но оно ожидает, что проект «Северный поток — 2» будет завершен», — говорится в документе.

Немецкие власти подчеркнули, что намерены продолжить поддерживать предпринимателей, участвующих в проекте. По мнению федерального правительства, «Северный поток — 2» — это в первую очередь коммерческий проект.

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В Германии также не увидели угрозы для энергоснабжения страны из-за задержки строительства газопровода, поскольку инфраструктура для газоснабжения достаточно диверсифицирована.