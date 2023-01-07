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На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году

В 2022-м иностранные производители зоотоваров остановили инвестиции в российский бизнес, столкнулись с логистическими и другими проблемами. Как это повлияло на стоимость содержания питомцев — в материале РБК
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Что произошло с кормом для домашних животных

По данным Росстата, за год средняя потребительская цена сухого корма для животных в России выросла на треть. С ноября прошлого года по ноябрь 2022-го цена за 1 кг изменилась:

  • в России — с 236,22 до 312,31 руб. (+32,2%);
  • в Москве — с 265,94 до 325,88 руб. (+22,5%);
  • в Санкт-Петербурге — с 232,55 до 308 руб. (+32,4%).

На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году

В 2021 году Союз предприятий зообизнеса оценивал долю импортных кормов на российском рынке в 15%. Остальные 85% производились в России преимущественно предприятиями двух транснациональных компаний — Mars и Nestle. В апреле этого года Россельхознадзор оценивал долю импорта еще ниже — в 7%. При этом в стране практически нет своего производства профессиональных кормов с содержанием свежего мяса, «холистиков» (с использованием множества натуральных ингредиентов), а также диетических и лечебных кормов для животных, имеющих проблемы со здоровьем, отмечали в отраслевом союзе. Они завозятся из-за рубежа и продаются в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

  • 9 марта компания Nestle, чье подразделение Purina Petcare выпускает и продает корма для животных под брендами Gourmet, Pro Plan, Felix и другие, отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в России. 9 августа компания остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Это объяснили логистическими трудностями с поставками сырья. Корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжают продаваться в России.
  • 2 ноября заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что Nestle отложила реализацию проекта по созданию завода кормов для кошек и собак под Новосибирском.
  • Также о приостановке инвестиций заявляли Mars (владеет брендами Whiskas, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Chappie) и Colgate Palmolive (владеет брендом Hill’s), тем не менее корма для животных этих брендов остаются на российском рынке.
  • Дистрибьютор кормов Acana, Orijen, Blitz заявил, что европейские поставщики не останавливали отгрузки, но подняли цены на свою продукцию. Итальянский производитель премиум кормов Monge сообщал в марте, что готов отгружать необходимый объем заказов, но сталкивается с логистическими проблемами. Корма Aller Petfood, GRANDORF и ONE&ONLY также остались на российском рынке.
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Сокращение ассортимента импортных кормов из-за ограничений на их ввоз привело к тому, что цены на них в ноябре-декабре этого года выросли от 30% до 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. На цену также повлияло подорожание энергоносителей и усложнение логистики: если раньше на долю транспортировки приходилось 10% стоимости кормов, то сейчас она может доходить до 50%, оценивает эксперт. Вслед за импортными подорожали, по его словам, и корма российского производства — от 15% до 30% в годовом выражении: повлияла стоимость сырья и энергоносителей, проблемы с упаковкой. Дефицит импортного товара начинает восполняться новыми поставками из дружественных стран: например, по словам Дмитриева, не так давно начались поставки с нескольких заводов в Турции и в Китае.

Проблемы с импортом кормов для животных в Россию начались еще в июле 2020 года, когда Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приостановила сертификацию всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов из-за обнаружения в их составе незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов. К октябрю 2022 года сертификация кормов для домашних животных была приостановлена для производителей из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Словении и Чехии. При этом ряд кормов из этих стран попал в перечень разрешенных к поставкам в Россию указаниями Россельхознадзора.

Перспективы импортозамещения кормов для животных

5 июля 2022 года глава Мордовии Артем Здунов на встрече с Владимиром Путиным отметил, что в 2022 году в регионе появилось новое направление для инвестиций — производство кормов. На следующий день Национальная ассоциация зооиндустрии заявила, что для достижения Россией технологического суверенитета в области производства кормов для домашних животных необходимо построить не менее десяти заводов совокупной мощностью более 300 тыс. т в год. Общий объем необходимых инвестиций — 50 млрд руб.

14 сентября зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что компания НПО «ИнформБио» планирует инвестировать около 1,5 млрд руб. в импортозамещающий проект по производству основы кормов для домашних животных.

При этом еще в прошлом году представители зообизнеса отмечали проблемы с импортом не только готовых кормов, но и сырья иностранного происхождения, на котором работает небольшое количество российских предприятий, производящих профессиональные корма. По состоянию на апрель 2022-го до 80% качественной мясокостной муки для производства кормов премиум-класса завозилось из-за рубежа, приводило оценку отраслевое издание «Зооинформ». В том же месяце Россельхознадзор сообщал, что проводит работу по открытию новых поставщиков импортного сырья, в том числе из Бразилии. Ведомство объясняло эту задачу намерениями отечественных компаний наращивать мощности и открывать новые линии производства — в том числе специализированных кормов.

Рост цен на товары для животных отметили и аналитики Почта Банка. По их данным, с января по ноябрь 2022 года клиенты банка потратили на содержание питомцев на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом суммарное количество покупок в зоомагазинах и ветеринарных клиниках практически не изменилось. Средний чек вырос:

  • в зоомагазинах — с 634 до 744 руб. (на 17%);
  • в ветклиниках — с 1110 до 1263 руб (на 14%).

Цены на консультации ветеринаров и вакцинацию

По данным Росстата, услуги ветеринарных врачей за год подорожали почти на 30%. С ноября по ноябрь средняя цена клинического осмотра животного (за прием) выросла:

  • в России — с 416,84 до 533,98 руб. (+28,1%);
  • в Москве — с 629,23 до 772,5 руб. (+22,8%);
  • в Санкт-Петербурге — с 781,96 до 913,84 руб (+16,9%).

На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году

Средняя стоимость вакцинации животных также выросла за этот период:

  • в России — с 922,99 до 1179,05 руб. (+27,7%);
  • в Москве — с 1424,33 до 1551,32 руб. (+8,9%);
  • в Санкт-Петербурге — с 1450,66 до 2234,29 руб. (+54%).

При этом, по данным Росстата, стоимость прививки животного в Москве в 2021 году практически не менялась, составляя 1424,69 руб. за прививку в первом полугодии, и 1424,33 руб. — во втором.

Как пояснил РБК исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков, изменилась методика статистического мониторинга цены: до вступления в силу Приказа Росстата № 944 (2021) расчетным показателем была «прививка животного против «чумки» (чумы плотоядных), одна услуга», сейчас же при расчете индекса потребительских цен отслеживают «прививку животного, шт.», не указывая цель вакцинации. Стоимость вакцинации достаточно опосредованно связана со стоимостью препаратов, отметил эксперт: не только из-за методологии учета, но и потому, что стоимость такой услуги включает в себя помимо цены дозы вакцины оплату труда ветеринара, стоимость аренды и другие факторы.

На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году

Стоимость ветеринарных услуг по России в зависимости от региона и специфики оказываемых услуг в декабре-ноябре подорожала от 10% до 25% год к году, оценивает президент национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. «Но подорожание несущественное, драматизировать не стоит», успокаивает он. В числе основных причин роста цен он назвал общее подорожание товаров и услуг, связанное с потребительской инфляцией и макроэкономическими факторами, а также подорожание оборудования и лекарственных препаратов — как импортных, так и отечественных. Семен Жаворонков из АВФАРМ считает, что недостаток продукции местного и зарубежного производства продолжит отражаться на стоимости связанных ветеринарных услуг.

Импортные ветеринарные препараты обеспечивают около половины потребностей российского рынка, оценивали в АВФАРМ в октябре. 16 декабря Россельхознадзор опубликовал релиз о ситуации с ветвакцинами, где отметил «возникший дефицит некоторых позиций». Объем ввоза вакцин основными иностранными поставщиками по сравнению с прошлым годом снизился на 36%, говорилось в публикации — за счет резкого снижения количества поставок компаниями MSD Animal Health (Нидерланды) и Zoetis (с площадок в США). Например, MSD Animal Health сократила поставки вакцин марки «Нобивак» в три раза. Такое положение Россельхознадзор объяснил «самостоятельно принятым решением прекратить или сократить поставки в Россию со стороны производителей». Объем импортных вакцин от инфекционных болезней собак и кошек от общего количества ввезенных иммунобиологоческих препаратов, впрочем, в ведомстве оценили о 0,3-0,5%.

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Анна Захарова, Анастасия Санникова
При участии
Елена Сухорукова, Анастасия Антипова
домашние животные вакцинация корм для животных собаки кошки ветеринар 2022 год
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