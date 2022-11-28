Россияне стали реже вывозить собак и кошек за границу

Россияне с февраля по октябрь вывезли из страны более 65,4 тыс. домашних животных

С февраля по октябрь россияне вывезли из страны 37 194 собаки и 28 001 кошку. Показатель снизился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россияне в период с 24 февраля по 10 октября 2022 года вывезли за границу 65 477 домашних животных, в том числе 37 194 собаки и 28 001 кошку, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (72 434, в том числе 44 112 собак и 28 132 кошки), сообщили РБК в пресс-службе Россельхознадзора. Данные о животном заносят в базу, когда проводят ветеринарный контроль на границе.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» РБК заявили, что в связи с сокращением количества международных рейсов после начала спецоперации на Украине говорить о статистике вывоза животных за рубеж «не совсем корректно». «За период с 01.01.22 по 21.11.22 объем продаж услуги перевозки животных сократился примерно на 8%, что в целом аналогично общему снижению пассажиропотока в сравнении с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что пики продаж услуги по перевозке животных традиционно приходятся на сезон отпусков и каникул и авиакомпания не проводит параллелей относительно двух дат в 2022 году — 24 февраля (начало спецоперации на Украине) и 21 сентября (объявление частичной мобилизации).

47% россиян при переезде в другой город или страну готовы оставить своего питомца, отдав его близким, усыпив или бросив на улице, следовало из опроса СДЭК и службой выгула собак «Гульдог». При этом большинство тех, кто готов оставить питомца при отъезде, исключают варианты усыпить или оставить на улице и рассматривают только возможность передать животное в добрые руки или договориться об уходе за ним с родственниками или друзьями.

Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 года стало рекордным за пять лет, следует из данных ФСБ, с которым в начале ноября ознакомился РБК.

Всего число выездов за рубеж в третьем квартале 2022 года составило 9,7 млн, что почти в два раза больше, чем во втором (5 млн), и на 1,2 млн больше, чем в июне—сентябре 2021 года. 70% всех выездов в третьем квартале текущего года пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

После начала спецоперации на Украине США, Канада Великобритания и все страны Европейского союза запретили полеты российских самолетов над своей территорией. Россия ответила на это зеркально, закрыв небо для лайнеров из 36 стран.

В ноябре агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) предоставила РБК данные, согласно которым в январе—сентябре 2022 года через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами в ЕС прибыли 1,57 млн россиян. Сентябрь оказался на втором месте по числу поездок из России в Европу наземными маршрутами, тогда в ЕС въехали 263,7 тыс. граждан России, а пик (308,7 тыс.) пришелся на август — традиционный месяц летних отпусков.

Frontex учитывает поток российских граждан, прибывших как напрямую из России, так и через Белоруссию, Украину и Молдавию. Большинство прибывших за девять месяцев 2022 года имели вид на жительство в Европе или шенгенскую визу, указывало агентство.