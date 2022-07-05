Путин назвал «глупостью» импорт Россией кормов для домашних животных

Глава Мордовии рассказал о планах президента «завоевать» рынок, Путин идею одобрил. Год назад доля импортных кормов на рынке оценивалась в 15%

Владимир Путин и Артем Здунов (Фото: kremlin.ru)

На встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым президент России Владимир Путин назвал «глупостью» ситуацию, при которой значительная часть кормов для домашних животных в России оказалась импортной, и поддержал развитие производства таких кормов в регионе. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Здунов рассказал, что производство кормов для домашних животных в Мордовии стало новым направлением инвестиций. «Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети», — рассказал глава республики.

Путин уточнил, идет ли речь об импорте корма для животных, Здунов ответил утвердительно.

«Глупость, казалось бы, для России», — сказал на это президент. Когда глава региона добавил, что в Мордовии нацелены «завоевать» этот рынок, в регионе есть необходимое для этого сырье. Путин одобрил идею и сказал, что «так и надо сделать».

В 2021 году РБК опубликовал анализ рынка готовых кормов для домашних животных в России в 2016–2020 годах. В этот период был отмечен рост продаж всех видов кормов: для кошек — на 26%, для собак — на 28%, для других животных — почти в три раза. Спад не произошел даже в год начала пандемии коронавируса, по сравнению с 2019-м в 2020-м продажи выросли почти на 10%.

Тем не менее российский рынок кормов для домашних животных был далек от насыщения и имеет потенциал для роста из-за того, что распространенность кормления питомцев кормами в России гораздо ниже, чем в развитых странах.

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В 2020–2021 годах Россельхознадзор начал вводить ограничения на ввоз импортных кормов для домашних животных из-за того, в их составе выявили незарегистрированные генно-модифицированные (ГМО) компоненты. Летом 2020 года был ограничен импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы.

После этого предприятия зообизнеса обратились в Минэкономразвития с просьбой снять данные ограничения. В письме представителей отрасли говорилось, что доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке невелика — около 15%, остальная часть кормов производится в России, но преимущественно на предприятиях двух транснациональных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Perfect Fit, Whiskas, Sheba, KiteKat, Pedigree, Cesar, Chappi) и Nestle (Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix).

Однако, как указали представители зообизнеса, в России практически не производят профессиональные корма наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» (используется множество натуральных ингредиентов), а также диетические и лечебные корма для животных, имеющих проблемы со здоровьем. Такие корма покупали за рубежом. Поэтому запрет импорта привел бы прежде всего к лишению животных необходимых им кормов, а не к созданию преимущества для российских производителей, предупредили представители зообизнеса.