Бизнес увидел в запрете импорта кормов угрозу для домашних животных

Запрет на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран создает риски для здоровья кошек и собак, а также грозит банкротством зоомагазинам и ветклиникам, предупредил отраслевой союз

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Предприятия зообизнеса попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для кошек, собак и других домашних животных. С такой просьбой к министру обратился Союз предприятий зообизнеса, который объединяет производителей кормов для домашних животных, импортеров, специализированные розничные сети и ветеринарные клиники. РБК ознакомился с копией письма от 26 мая 2021 года. Предправления союза Кирилл Дмитриев подтвердил подлинность документа.

С аналогичной просьбой компании обратились также к общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой, следует из сообщения ТАСС.

Запрет на импорт кормов поэтапно вводит Россельхознадзор, поясняет в письме Дмитриев. Чиновники выявили, что в составе такой продукции есть незарегистрированные генно-модифицированные (ГМО) компоненты. Летом 2020 года был ограничен импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы.

Основанием для введения запрета стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах, предназначенных для так называемых продуктивных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д). Например, в случае с США незарегистрированные ГМО-компоненты были обнаружены в кормовой добавке для продуктивных животных, в случае с Испанией — в заменителе цельного молока для сельскохозяйственных животных, в случае с Германией — в корме для лошадей. Кошки, собаки, аквариумные рыбы, декоративные птицы относятся к непродуктивным животным, и им вызвавшие подозрения корма и добавки не предназначались.