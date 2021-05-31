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Бизнес ,  

Бизнес увидел в запрете импорта кормов угрозу для домашних животных

Запрет на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран создает риски для здоровья кошек и собак, а также грозит банкротством зоомагазинам и ветклиникам, предупредил отраслевой союз
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Предприятия зообизнеса попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для кошек, собак и других домашних животных. С такой просьбой к министру обратился Союз предприятий зообизнеса, который объединяет производителей кормов для домашних животных, импортеров, специализированные розничные сети и ветеринарные клиники. РБК ознакомился с копией письма от 26 мая 2021 года. Предправления союза Кирилл Дмитриев подтвердил подлинность документа.

С аналогичной просьбой компании обратились также к общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой, следует из сообщения ТАСС.

Запрет на импорт кормов поэтапно вводит Россельхознадзор, поясняет в письме Дмитриев. Чиновники выявили, что в составе такой продукции есть незарегистрированные генно-модифицированные (ГМО) компоненты. Летом 2020 года был ограничен импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы.

Основанием для введения запрета стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах, предназначенных для так называемых продуктивных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д). Например, в случае с США незарегистрированные ГМО-компоненты были обнаружены в кормовой добавке для продуктивных животных, в случае с Испанией — в заменителе цельного молока для сельскохозяйственных животных, в случае с Германией — в корме для лошадей. Кошки, собаки, аквариумные рыбы, декоративные птицы относятся к непродуктивным животным, и им вызвавшие подозрения корма и добавки не предназначались.

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Бизнес
Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Россельхознадзор и раньше закрывал поставки с иностранных заводов, если в составе их продукции обнаруживались незарегистрированные ГМО-компоненты. Но в этом году принцип изменился: если нарушения найдены у отдельных предприятий, запрет вводится на поставки всех производителей из этой страны, в том числе тех, кто производит корма исключительно для домашних животных, пояснил РБК Дмитриев.

Российское законодательство не разделяет понятия кормов для продуктивных животных, мясо которых употребляется в пищу или идет на переработку, и для домашних кошек и собак: по словам Дмитриева, все, что касается кормов и кормовых добавок и сырья для продуктивных животных, автоматически переносится и на непродуктивных животных.

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Чем грозит ограничение импорта

Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке составляет около 15%, следует из письма Союза предприятий зообизнеса в Минэкономразвития. Около 85% кормов производится в России, преимущественно предприятиями двух транснациональных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Perfect Fit, Whiskas, Sheba, KiteKat, Pedigree, Cesar, Chappi) и Nestle (Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix). Но в стране практически нет своего производства профессиональных кормов наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» (используется множество натуральных ингредиентов), диетических кормов для животных с особенностями здоровья, а также лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак. Они завозятся из-за рубежа и продаются исключительно в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

Индустрия домашних животных в цифрах

В России живет около 40 млн домашних кошек и почти 23 млн собак — за последние три года количество домашних животных увеличилось на 23%, следует из оценок, содержащихся в проведенном Mars Petcare (подразделение Mars, которое специализируется на товарах по уходу за домашними животными) в 2020 году исследовании популяции домашних животных. По его данным, более 50% владельцев собак и 80% владельцев кошек выбирают корма промышленного производства.

Российский рынок кормов для домашних животных оценивается в более чем 200 млрд руб. На фоне увеличения числа домашних питомцев отрасль показывает рост 10% ежегодно. В России насчитывается около 12 тыс. зоомагазинов, около 3 тыс. ветеринарных клиник, 130 компаний-импортеров.

Путин поручил вести учет домашних животных
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Запрет импорта не создаст преимуществ для российских производителей, поскольку речь идет о нишевом продукте с высокой себестоимостью, но лишит кошек и собак необходимого для здоровья рациона, а также приведет к негативным последствиям для предприятий отрасли, предупреждает Дмитриев. В частности, это может вызвать рост цен на всю линейку кормов — обычных и профессиональных, а также приведет «к полному исчезновению специализированной розницы и частичному банкротству ветеринарных клиник, росту серого рынка и резкому снижению конкуренции».

Представители Mars и Nestle в России вопросы РБК переадресовали в Ассоциацию производителей кормов для домашних животных. Исполнительный директор объединения Федор Борисов отмечает, что ограничение импорта сырья, которое используют отечественные производители кормов, может привести к его дефициту и, как следствие, снижению отечественного производства и росту цен на продукцию.

Проблема из-за ограничения на ввоз кормов серьезная, в сегменте профессиональных кормов доля импорта «очень высокая», подтверждает генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули. Высококачественные корма премиум-класса производят в основном страны Европы и Северная Америка, и ограничение импорта приведет к дефициту продукции, которую сложно заменить. Импортеры завозят корма в лучшем случае на полгода или несколько месяцев вперед, поэтому ряд позиций уже в дефиците, а некоторые в нем окажутся, указывает Чкаруели. Проблемы вызывает и то, что перекрыт ввоз не только готовых кормов, но и сырья иностранного происхождения, на котором работает небольшое количество отечественных предприятий, производящих профессиональные корма с высокой долей содержания мяса, и это «не может не сказаться на ценах», говорит он. «Мы стараемся меньше транслировать повышение цены на нашего конечного покупателя, но какие-то вещи неизбежны», — отмечает собеседник РБК. По его словам, из-за запретов страдает в первую очередь конечный потребитель, привыкший кормить своих питомцев качественными кормами, и, конечно, сами животные.

Проблемы с импортом кормов подтверждает источник РБК в одной из крупных сетей зоомагазинов. По его словам, продажа импортных профессиональных диетических и лечебных кормов приносит зоомагазинам примерно две трети доходов. Самое негативное влияние запрет на импорт кормов окажет на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на ветеринарные клиники, указывают в Союзе предприятий зообизнеса.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, а также в крупнейшие сети зоомагазинов «Четыре лапы» и «Любимчик».

В Россельхознадзоре РБК заявили, что не ожидают дефицита кормов на российском рынке: для поставок в страну аттестовано более 1 тыс. зарубежных предприятий, основные поставщики кормов и кормовых добавок — Франция, Грузия, Италия, Великобритания, Венгрия, Азербайджан. Ветеринарные службы Германии, США, Нидерландов и Испании получали предупреждения о выявлении российской службой незарегистрированных генно-модифицированных компонентов в кормах, но вопрос, как указывают в Россельхознадзоре, «не решается в течении нескольких лет». Такие корма могут представлять риски для здоровья животных, поэтому ведомство, подчеркивает его представитель, «не считает возможным и далее допускать на отечественный рынок такую продукцию», но если требования российского законодательства будут выполнены, экспорт возобновится. Хотя в этом году ни одной заявки на регистрацию ГМО-содержащих кормов в Россельхознадзор пока не поступало.

Авторы
Анна Левинская, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
корм для животных Россельхознадзор запрет ввоза
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