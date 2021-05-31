Бизнес увидел в запрете импорта кормов угрозу для домашних животных

Россельхознадзор и раньше закрывал поставки с иностранных заводов, если в составе их продукции обнаруживались незарегистрированные ГМО-компоненты. Но в этом году принцип изменился: если нарушения найдены у отдельных предприятий, запрет вводится на поставки всех производителей из этой страны, в том числе тех, кто производит корма исключительно для домашних животных, пояснил РБК Дмитриев.
Российское законодательство не разделяет понятия кормов для продуктивных животных, мясо которых употребляется в пищу или идет на переработку, и для домашних кошек и собак: по словам Дмитриева, все, что касается кормов и кормовых добавок и сырья для продуктивных животных, автоматически переносится и на непродуктивных животных.
Чем грозит ограничение импорта
Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке составляет около 15%, следует из письма Союза предприятий зообизнеса в Минэкономразвития. Около 85% кормов производится в России, преимущественно предприятиями двух транснациональных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Perfect Fit, Whiskas, Sheba, KiteKat, Pedigree, Cesar, Chappi) и Nestle (Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix). Но в стране практически нет своего производства профессиональных кормов наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» (используется множество натуральных ингредиентов), диетических кормов для животных с особенностями здоровья, а также лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак. Они завозятся из-за рубежа и продаются исключительно в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.
Индустрия домашних животных в цифрах
В России живет около 40 млн домашних кошек и почти 23 млн собак — за последние три года количество домашних животных увеличилось на 23%, следует из оценок, содержащихся в проведенном Mars Petcare (подразделение Mars, которое специализируется на товарах по уходу за домашними животными) в 2020 году исследовании популяции домашних животных. По его данным, более 50% владельцев собак и 80% владельцев кошек выбирают корма промышленного производства.
Российский рынок кормов для домашних животных оценивается в более чем 200 млрд руб. На фоне увеличения числа домашних питомцев отрасль показывает рост 10% ежегодно. В России насчитывается около 12 тыс. зоомагазинов, около 3 тыс. ветеринарных клиник, 130 компаний-импортеров.
Запрет импорта не создаст преимуществ для российских производителей, поскольку речь идет о нишевом продукте с высокой себестоимостью, но лишит кошек и собак необходимого для здоровья рациона, а также приведет к негативным последствиям для предприятий отрасли, предупреждает Дмитриев. В частности, это может вызвать рост цен на всю линейку кормов — обычных и профессиональных, а также приведет «к полному исчезновению специализированной розницы и частичному банкротству ветеринарных клиник, росту серого рынка и резкому снижению конкуренции».
Представители Mars и Nestle в России вопросы РБК переадресовали в Ассоциацию производителей кормов для домашних животных. Исполнительный директор объединения Федор Борисов отмечает, что ограничение импорта сырья, которое используют отечественные производители кормов, может привести к его дефициту и, как следствие, снижению отечественного производства и росту цен на продукцию.
Проблема из-за ограничения на ввоз кормов серьезная, в сегменте профессиональных кормов доля импорта «очень высокая», подтверждает генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули. Высококачественные корма премиум-класса производят в основном страны Европы и Северная Америка, и ограничение импорта приведет к дефициту продукции, которую сложно заменить. Импортеры завозят корма в лучшем случае на полгода или несколько месяцев вперед, поэтому ряд позиций уже в дефиците, а некоторые в нем окажутся, указывает Чкаруели. Проблемы вызывает и то, что перекрыт ввоз не только готовых кормов, но и сырья иностранного происхождения, на котором работает небольшое количество отечественных предприятий, производящих профессиональные корма с высокой долей содержания мяса, и это «не может не сказаться на ценах», говорит он. «Мы стараемся меньше транслировать повышение цены на нашего конечного покупателя, но какие-то вещи неизбежны», — отмечает собеседник РБК. По его словам, из-за запретов страдает в первую очередь конечный потребитель, привыкший кормить своих питомцев качественными кормами, и, конечно, сами животные.
Проблемы с импортом кормов подтверждает источник РБК в одной из крупных сетей зоомагазинов. По его словам, продажа импортных профессиональных диетических и лечебных кормов приносит зоомагазинам примерно две трети доходов. Самое негативное влияние запрет на импорт кормов окажет на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на ветеринарные клиники, указывают в Союзе предприятий зообизнеса.
РБК направил запрос в Минэкономразвития, а также в крупнейшие сети зоомагазинов «Четыре лапы» и «Любимчик».
В Россельхознадзоре РБК заявили, что не ожидают дефицита кормов на российском рынке: для поставок в страну аттестовано более 1 тыс. зарубежных предприятий, основные поставщики кормов и кормовых добавок — Франция, Грузия, Италия, Великобритания, Венгрия, Азербайджан. Ветеринарные службы Германии, США, Нидерландов и Испании получали предупреждения о выявлении российской службой незарегистрированных генно-модифицированных компонентов в кормах, но вопрос, как указывают в Россельхознадзоре, «не решается в течении нескольких лет». Такие корма могут представлять риски для здоровья животных, поэтому ведомство, подчеркивает его представитель, «не считает возможным и далее допускать на отечественный рынок такую продукцию», но если требования российского законодательства будут выполнены, экспорт возобновится. Хотя в этом году ни одной заявки на регистрацию ГМО-содержащих кормов в Россельхознадзор пока не поступало.