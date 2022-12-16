Россельхознадзор: нам не известны случаи запрета на ввоз питомцев с вакциной из России

Власти не зафиксировали запретов на ввоз питомцев с вакциной из России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россельхознадзор не зафиксировал ни одного случая запрета на ввоз из России в другие страны домашних животных, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства, сообщили РБК в службе.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ни в одном из международных ветеринарных сертификатов не указано, что животное должно быть вакцинировано от бешенства определенной вакциной, утверждения об этом являются спекуляцией.

«Единственная международная норма — это сам факт вакцинации <...>. Все зарегистрированные в России вакцины, отечественные и иностранные, вызывают одинаковый иммунный ответ, и выбор производителя препарата не имеет значения», — отметил он.

О том, что при отсутствии импортных вакцин россияне не смогут путешествовать за рубеж со своими животными, в октябре заявили РБК в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей. В ассоциацию входят четыре компании — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim и Zoetis, которые поставляли на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов.

У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом, говорил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин. Поставив отечественную вакцину, выехать с питомцем в другую страну — на выставку или в турпоездку — не удастся, также заявляла изданию генеральный директор Союза предприятий зообизнеса от ветеринарных аптек и клиник Татьяна Колчанова.