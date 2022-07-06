Производители ответили на слова Путина об импорте кормов для животных

Чтобы Россия не зависела от импорта кормов, только для собак и кошек понадобится еще 10 заводов за 50 млрд руб., заявили в Ассоциации зооиндустрии. Президент ранее назвал глупостью факт, что значительная часть кормов импортная

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Для достижения Россией независимости от зарубежных поставок кормов для домашних животных нужно построить не менее десяти заводов, заявили РБК в Национальной ассоциации зооиндустрии.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым назвал глупостью ситуацию, при которой значительная часть кормов для домашних животных в России оказалась импортной.

«Достижение Россией технологического суверенитета в области производства кормов для домашних животных потребует строительства не менее десяти заводов совокупной мощностью более 300 тыс. т в год», — заявили в ассоциации. Там уточнили, что общий объем необходимых инвестиций — 50 млрд руб.

В организации отметили, что текущие проекты строительства новых заводов покрывают менее трети потребности страны. Плюс, их реализация затягивается из-за отсутствия поддержки, в частности льготных кредитов.



«У Минсельхоза и Минпромторга есть специальные программы поддержки новых проектов, однако нигде не упомянуты корма для домашних животных. Про кошек и собак опять забыли», — заявил глава ассоциации Кирилл Дмитриев.

В объединении предложили внести корма для непродуктивных животных в правительственный перечень, предусмотренный законом «О развитии сельского хозяйства», разработать специальные программы льготного кредитования и субсидирования отрасли, а также включить в действующие программы поддержки модернизации предприятий.

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По данным ассоциации, объем российского рынка товаров для домашних животных в 2021 году составил более 318 млрд руб., доля локального производства кормов, преимущественно массового сегмента, — около 85%.