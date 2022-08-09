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Purina остановила продажу кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow и Gourmet

Purina приостановила производство и продажу серии кормов для кошек и собак в России
В компании объяснили остановку продажи серии кормов для животных и собак логистическими сложностями. При этом корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов в связи с возникшими трудностями в логистике. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России.

Nestle перестанет продавать KitKat и Nesquik в России
Бизнес
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

11 марта Nestle прекратила поставки в Россию капсул Nespresso и минеральной воды San Pellegrino, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Однако компания продолжала поставлять в Россию детское питание, крупы и ряд кормов для домашних животных.

В России Nestle принадлежит семь производственных площадок:

  • кондитерские фабрики «Россия» в Самаре (выпускает продукцию под брендами «Россия — щедрая душа!», «Комильфо», а также Nestle, Nesquik и Nuts) и «Камская» в Перми (KitKat);
  • фабрика по производству готовых завтраков в Перми;
  • фабрика по производству кубиков и приправ Maggi в городе Вязники Владимирской области;
  • фабрика по производству кормов для домашних животных в селе Ворсино Калужской области (Gourmet, Felix, Purina One, Pro Plan и Friskies);
  • фабрика по производству детского питания в Вологде (детские каши Nestle и каши «Быстров»);
  • фабрика по производству кофе в городе Тимашевске Краснодарского края (Nescafé).
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В Национальной ассоциации зооиндустрии ранее заявили РБК, что для достижения Россией независимости от зарубежных поставок кормов для домашних животных нужно построить не менее десяти заводов, на которые необходимо около 50 млрд руб.

В объединении также предложили внести корма для непродуктивных животных в правительственный перечень, предусмотренный законом «О развитии сельского хозяйства», разработать специальные программы льготного кредитования и субсидирования отрасли, а также включить в действующие программы поддержки модернизации предприятий.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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