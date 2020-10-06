В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников

Социальные карты школьников заблокируют с 9 октября до конца каникул, для пожилых бесплатный проезд приостановят до 28 октября. В Москве растет число заразившихся коронавирусом: за сутки в городе выявили более 4 тыс. заболевших

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве с 9 октября приостановят действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий указ выпустил мэр города Сергей Собянин, сообщил оперативный штаб.

Льготный проезд для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановят до 28 октября. Ранее власти попросили граждан из этих групп оставаться дома — перейти в дистанционный формат или при необходимости взять отпуск.

Для школьников льготный проезд отменят до конца каникул, до 18 октября. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы растянули их на две недели вместо обычной одной.

«[Решение] принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10–15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах», — пояснил Собянин.