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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников

Социальные карты школьников заблокируют с 9 октября до конца каникул, для пожилых бесплатный проезд приостановят до 28 октября. В Москве растет число заразившихся коронавирусом: за сутки в городе выявили более 4 тыс. заболевших
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве с 9 октября приостановят действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий указ выпустил мэр города Сергей Собянин, сообщил оперативный штаб.

Льготный проезд для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановят до 28 октября. Ранее власти попросили граждан из этих групп оставаться дома — перейти в дистанционный формат или при необходимости взять отпуск.

Для школьников льготный проезд отменят до конца каникул, до 18 октября. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы растянули их на две недели вместо обычной одной.

«[Решение] принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10–15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах», — пояснил Собянин.

В Москве впервые с мая выявили более 4 тыс. заразившихся COVID за сутки
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Говоря о школьниках, мэр отметил, что каникулы им продлили, чтобы «ребята посидели дома или на дачах, тем самым прервав цепочки распространения коронавируса».

«Но дети остаются детьми. Удержать их дома — задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно не болтаться по торговым центрам, как эти молодые люди. И тем более ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте», — написал мэр. Деньги, уплаченные за проезд, школьникам перенесут на более поздний срок.

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По словам Собянина, с каждым днем ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее, а число выявленных за сутки случаев приближается к весенним пиковым значениям. Еще 23 сентября в столице за день выявили 970 заразившихся, а спустя две недели, 6 октября, этот показатель впервые с мая превысил 4 тыс.

В прошлый раз власти Москвы отменяли льготный проезд для пожилых и школьников в марте. Позже в городе ввели режим самоизоляции и пропусков. Нарушителей наказывали штрафами от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом разрешили спустя два месяца. 9 июня режим самоизоляции и пропусков сняли полностью.

Автор
Виктория Полякова
льготный проезд Москва Сергей Собянин коронавирус
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