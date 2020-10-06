Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице с каждым днем становится драматичнее.

Он отметил, что по числу выявленных случаев город приближается к весенним пиковым значениям.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — написал мэр.

Собянин обратил внимание на то, что далеко не все москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают необходимые меры.

Режим самоизоляции для школьников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, переход на удаленную работу и соблюдение масочного режима помогут справиться с ростом числа случаев заболевания COVID-19, считает Собянин. «Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», — призвал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Заместитель мэра Анастасия Ракова ранее 6 октября сообщила, что в Москве установлены «два негативных антирекорда» по COVID-19. Так, в столице выявлены более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. «Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала она.

В столице за сутки коронавирусом заразились 4082 человека. В последний раз более 4 тыс. случаев COVID-19 в городе было в середине мая. Число новых случаев коронавируса растет с конца сентября.

С 5 октября московские компании должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлятся до 18 октября. Пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.