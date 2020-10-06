Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 78,51 (+0,38) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 92,52 (+0,86) Инвестиции, 14:00
Адвокат сообщил об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии Политика, 14:10 В Лондоне на первом массовом шоу после пандемии распылят антисептик Стиль, 14:02 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 14:00 Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку Общество, 13:56 В Ачинске 260 человек переселились из аварийного жилья Пресс-релиз, 13:48 Виктор Горбатов — РБК: «Мы хотим сами делать что-то лучше государства» Экономика образования, 13:40  Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж Политика, 13:38  Вирусологи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 в России Общество, 13:30 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 13:28 АвтоВАЗ из-за падения рынка решил на полгода урезать рабочую неделю Авто, 13:27 Протесты после выборов в Киргизии. Главное Политика, 13:24 Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года Общество, 13:20 Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 13:12 Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной» Общество, 13:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве

Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице с каждым днем становится драматичнее.

Он отметил, что по числу выявленных случаев город приближается к весенним пиковым значениям.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — написал мэр.

Собянин обратил внимание на то, что далеко не все москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают необходимые меры.

В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Режим самоизоляции для школьников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, переход на удаленную работу и соблюдение масочного режима помогут справиться с ростом числа случаев заболевания COVID-19, считает Собянин. «Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», — призвал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Заместитель мэра Анастасия Ракова ранее 6 октября сообщила, что в Москве установлены «два негативных антирекорда» по COVID-19. Так, в столице выявлены более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. «Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала она.

В столице за сутки коронавирусом заразились 4082 человека. В последний раз более 4 тыс. случаев COVID-19 в городе было в середине мая. Число новых случаев коронавируса растет с конца сентября.

С 5 октября московские компании должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлятся до 18 октября. Пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва коронавирус
Материалы по теме
Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах
Общество
Собянин сообщил о стабилизирующейся ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter