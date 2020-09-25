Власти Москвы попросили людей старше 65 лет сидеть дома

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

«В Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — заявил Собянин.

По его словам, нынешняя ситуация значительно отличается от той, что произошла весной этого года. С тех пор, как отметил мэр, люди многое узнали о коронавирусе COVID-19, стали осторожнее и привыкли делать то, что помогает защититься от заражения. «Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь», — добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что, по словам медиков, наложение сразу двух болезней, простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. «Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сказал градоначальник.

24 сентября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется. «Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — отметил он.

Как писал РБК, московские власти обсуждали возможность введения профилактических мер, связанных с пандемией коронавируса и его осенним обострением. Как заявляли близкие к мэрии источники РБК, меры могут коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим. В мэрии также обсуждали возможность введения ограничений, связанных с режимом удаленной работы.