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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы попросили людей старше 65 лет сидеть дома

Работающим пенсионерам рекомендуется со следующей недели перейти в дистанционный формат или взять отпуск
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве с понедельника, 28 сентября, ужесточаются меры контроля из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Со следующей недели москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
Сергей Собянин

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

«В Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — заявил Собянин.

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По его словам, нынешняя ситуация значительно отличается от той, что произошла весной этого года. С тех пор, как отметил мэр, люди многое узнали о коронавирусе COVID-19, стали осторожнее и привыкли делать то, что помогает защититься от заражения. «Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь», — добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что, по словам медиков, наложение сразу двух болезней, простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. «Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сказал градоначальник.

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24 сентября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется. «Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — отметил он.

Как писал РБК, московские власти обсуждали возможность введения профилактических мер, связанных с пандемией коронавируса и его осенним обострением. Как заявляли близкие к мэрии источники РБК, меры могут коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим. В мэрии также обсуждали возможность введения ограничений, связанных с режимом удаленной работы.

Автор
Михаил Юшков
пенсионеры Москва Сергей Собянин ограничительные меры коронавирус
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