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В Москве отменили льготный проезд для школьников

Меру ввели на время карантина в школах, чтобы свести к минимуму контакты учащихся, говорится на сайте мэра столицы. Социальную карту временно заблокируют, а уплаченные деньги заморозят до открытия учебных заведений
Фото: АГН «Москва»

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Уточняется, что льгота распространяется на учащихся начиная с пятого класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников временно заблокируют, а уплаченные ранее деньги перенесут на более поздний срок.

«Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил Собянин.

Он отметил, что для молодых людей коронавирусная инфекция может не представлять особой опасности, но они могут стать переносчиками вируса и заразить им своих близких.

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По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет 262 человека, за сутки был выявлен 71 новый случай заболевания.

Все школы столицы закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса с  21 марта до 12 апреля. Кроме того, работу прекратили  спортшколы и учреждения дополнительного образования. 

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Москва, проезд, школьники, льготный проезд
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