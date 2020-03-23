В Москве отменили льготный проезд для школьников

Меру ввели на время карантина в школах, чтобы свести к минимуму контакты учащихся, говорится на сайте мэра столицы. Социальную карту временно заблокируют, а уплаченные деньги заморозят до открытия учебных заведений

Фото: АГН «Москва»

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Уточняется, что льгота распространяется на учащихся начиная с пятого класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников временно заблокируют, а уплаченные ранее деньги перенесут на более поздний срок.

«Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил Собянин.

Он отметил, что для молодых людей коронавирусная инфекция может не представлять особой опасности, но они могут стать переносчиками вируса и заразить им своих близких.