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В Москве впервые с мая выявили более 4 тыс. заразившихся COVID за сутки

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявлено 4082 новых заболевших COVID-19.

Более 4 тыс. случаев заражения в столице в последний раз фиксировали 15 мая (тогда было 4748 случаев).

Резкий рост числа выявляемых больных в столице наблюдается с конца сентября: 24 сентября зарегистрировали более тысячи инфицированных, 25 числа — уже 1,5 тыс.

На фоне роста числа заболевших столичные власти рекомендовали пожилым оставаться дома, а компаниям — перевести часть сотрудников на удаленку.

Материал дополняется.

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