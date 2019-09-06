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Alibaba $225 (+27,59%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,99%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Взрыв под Северодвинском ,  
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Соответствующую информацию передали в Минобороны, «Росатом», Росгидромет и региональное управление Роспотребнадзора.

По данным правительства Архангельской области, угрозы для жизни и здоровья людей в районе села Ненокса нет.

Ранее издание «Беломорканал» сообщило, что его сотрудники измерили уровень радиации возле двух понтонов, якобы пострадавших от взрыва ракеты с ядерной силовой установкой. По их данным, после появления понтонов на берегу уровень радиации в 150 метрах от них достигал 750 микрорентген в час, а 31 августа колебался от 70 до 154 микрорентген в час.

Материл дополняется.

Авторы: Константин Нагаев, Егор Губернаторов
Теги: Северодвинск, понтоны
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