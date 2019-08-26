Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

В пробах, ранее отобранных в Северодвинске, были найдены техногенные радионуклиды стронция, бария и лантана. В настоящее время радионуклиды в воздухе не обнаруживаются

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Анализ взятых проб, рассказали в госучреждении, выявил наличие «короткоживущих техногенных радионуклидов <...>, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы». Они и стали причиной кратковременного повышения мощности дозы гамма-излучения в регионе 8 августа, в день аварии.

Агентство ТАСС также со ссылкой на Росгидромет сообщает о выявлении в пробах техногенных радионуклидов бария и стронция. При этом отмечается, что в настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются.

Согласно текущим данным Росгидромета о радиационной обстановке в России, под Северодвинском в Архангельской области мощность дозы гамма-излучения находится в пределах допустимой нормы.

РБК направил запрос в пресс-службу Росгидромета.