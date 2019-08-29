СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел во время операции по спасению ядерной ракеты, потерянной на дне океана. «Росатом» заявлял о ЧП с жидкостным реактивным двигателем

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, осведомленных об оценке произошедшего разведывательными службами США.

«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

«На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации», — сказал другой собеседник.

Как сообщает CNBC, в разведывательном отчете США нет информации о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.