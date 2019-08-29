СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,59 -0,21 EUR Бирж. 73,60 -0,33 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,94 65,47 EUR Нал. 74,13 72,67 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1049 -0,0025 BTC/USD Бирж. 9 506,30 -233,70 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 361,52 +1,25% Nasdaq 7 973,21 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Apple объявила дату презентации новых продуктов Бизнес, 22:21 «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Спорт, 22:20 Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон Общество, 22:10 СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске Политика, 22:05 Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика, 21:58 Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Бизнес, 21:58 Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку Общество, 21:54 Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна Политика, 21:39 Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет Политика, 21:37 Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты Общество, 21:32 В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины Политика, 21:24 СМИ показали переписку депутата Рады о подготовке Порошенко переворота Политика, 21:22 Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7% Технологии и медиа, 21:18 УЕФА назвал лучшего футболиста сезона Спорт, 21:15
Взрыв под Северодвинском ,  
0 
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел во время операции по спасению ядерной ракеты, потерянной на дне океана. «Росатом» заявлял о ЧП с жидкостным реактивным двигателем

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, осведомленных об оценке произошедшего разведывательными службами США.

«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

«На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации», — сказал другой собеседник.

Как сообщает CNBC, в разведывательном отчете США нет информации о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Политика
Российский дипломат связал испытания под Северодвинском с действиями США

Как сообщал «Росатом», 8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли пять человек. После случившегося в районе Северодвинска произошло кратковременное повышение радиационного фона. Росгидромет позднее сообщил, что причиной этого могло стать облако радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось. Кремль называл данные о радиоактивном облаке абсурдом. Президент Владимир Путин, комментируя ЧП, заявил, что в регионе не зафиксировали повышения радиационного фона и никакой угрозы нет. 26 августа Росгидромет сообщил, что в пробах, ранее отобранных в Северодвинске, были найдены техногенные радионуклиды стронция, бария и лантана. Они и стали причиной кратковременного повышения радиации в регионе в день аварии.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях Алексей Карпов заявлял, что никакого отношения к ядерным испытаниям авария в Архангельской области не имеет.

Материал дополняется.

Автор: Константин Ткаченко
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Северодвинск, взрыв
Материалы по теме
Российский дипломат связал испытания под Северодвинском с действиями США
Политика
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Общество
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter