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AbbVie $77 (+15,82%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском
Радиационную ситуацию в регионе контролируют независимые эксперты, заверил президент. В начале августа при испытаниях реактивного двигателя с изотопным источником питанияпроизошел взрыв, погибли пять человек

Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции перед переговорами со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает «РИА Новости».

Он также заверил, что в регионе не зафиксировано повышение радиационного фона.

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <...> Мы серьезных изменений там не видим», — продолжил он, добавив, что, несмотря на это, власти принимают превентивные меры, чтобы не было никаких неожиданностей.

Президент добавил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.

«Люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию», — сказал российский лидер.

Политика
Reuters связал взрыв под Северодвинском с испытанием сверхзвуковой ракеты

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. По данным «Росатома», ЧП случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате случившегося погибли пять человек. Росгидромет сообщал о кратковременном повышении в день взрыва радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме 0,11 микрозиверта.

Общество
Минздрав опроверг данные о зараженных радиацией медиках в Северодвинске

СМИ сообщали, что пострадавшие от взрыва были подверглись облучению и поступали в больницы обернутыми в пластиковые мешки, однако врачей ни о чем не предупредили. В Минздраве опровергли данные о превышении допустимых уровней радиационного облучения у медиков, которые обследовали пострадавших.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Архангельская область, Северодвинск
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