Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском

Радиационную ситуацию в регионе контролируют независимые эксперты, заверил президент. В начале августа при испытаниях реактивного двигателя с изотопным источником питанияпроизошел взрыв, погибли пять человек

Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции перед переговорами со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает «РИА Новости».

Он также заверил, что в регионе не зафиксировано повышение радиационного фона.

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <...> Мы серьезных изменений там не видим», — продолжил он, добавив, что, несмотря на это, власти принимают превентивные меры, чтобы не было никаких неожиданностей.

Президент добавил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.