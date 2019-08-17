Минздрав опроверг данные о зараженных радиацией медиках в Северодвинске

У обследовавших пострадавших в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском врачей не нашли признаков облучения. По данным СМИ, медики взаимодействовали с пострадавшими, не зная, что они заражены радиацией

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У медиков, которые обследовали пострадавших при аварии на военном полигоне под Северодвинском, не выявили превышения допустимых уровней радиационного облучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства Минздрава с 8 по 16 августа в постоянном режиме обследовали 91 медицинского работника Областной клинической больница Архангельска после чрезвычайного происшествия. «В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — заверили в ведомстве.

Так Минздрав ответил на сообщения издания The Moscow Times, которое ранее со ссылкой на сотрудников Архангельской областной больницы рассказало о том, что персонал медучреждения не предупредили о заражении доставленных в больницу зараженных пострадавших при взрыве радиацией. По их словам, как минимум трое пострадавших поступили в больницу обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. Врачи догадывались, что могут иметь дело «с чем-то очень серьезным», однако им сообщили лишь, что произошел обычный взрыв на военном объекте.

Также, по данным газеты, в больницу приходили сотрудники ФСБ, которые взяли со всех работавших с пострадавшими медиков подписку о неразглашении. Позже всем врачам предложили отправиться в Москву на обследование, 60 человек согласились. По словам троих врачей, у одного из их коллег обнаружили радиоактивный цезий-137 (образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии).