Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

Ведомство подтвердило гибель двух человек. Это уже второе ЧП на объекте Минобороны за неделю

Фото: Олег Яровиков / ТАСС

Взрыв на территории военного полигона в Архангельской области произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом РБК сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.

Минобороны сообщает, что пострадавших направили в медучреждения и оказали им медицинскую помощь. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточняет. Ранее источники информагентств сообщали, что речь идет о поселке Нёнокса.

По данным из открытых источников, около села Нёнокса находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.