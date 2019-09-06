СК проверит заявление осужденного за убийство зампреда ЦБ на Магомедовых

СКР поручил проверить заявления Алексея Френкеля, осужденного в 2008 году за убийство зампреда ЦБ, о возможной причастности братьев Магомедовых к этому преступлению

Алексей Френкель (Фото: Игорь Кубединов / ТАСС)

Следственный комитет поручил проверить заявления финансиста Алексея Френкеля, осужденного за убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова, о причастности бывшего владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, к отмыванию денег и заказному убийству. Проверкой займется региональное управление СКР по месту отбывания наказания заявителя — в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в ответе СКР адвокату Френкеля Эдуарду Гладилину (копия есть в распоряжении РБК).

Гладилин подтвердил РБК получение ответа из СКР. Он также сообщил, что ранее следственное управление по расследованию дел об организованной преступности МВД, которое занимается делом Магомедовых, сообщило адвокату, что не может рассмотреть заявление Френкеля о связях Магомедовых с убийством, так как это подследственность СКР, и перенаправило его обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. По словам адвоката, реакции МВД на заявления Френкеля об экономических преступлениях не последовало.

Френкель, приговоренный за убийство Козлова в 2008 году к 19 годам лишения свободы и отбывающий наказание в ямальской колонии ИК-8 в Лабытнанги, написал своему адвокату письмо, в котором подтверждает готовность давать показания против Магомедовых. Также он готов дать показания на арестованных экс-сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, но настаивает на допросе в Москве, так как в ЯНАО его жизни «угрожает опасность» из-за «имеющейся информации» о коррупционных связях указанных лиц. Кроме того, Френкель готов давать показания на покинувшего Россию замглавы АСВ Валерия Мирошникова и арестованного банкира Ивана Мязина.

Ранее адвокат Френкеля заявил РБК, что желание давать показания у его подзащитного появилось после арестов Фролова и «ряда участников банковского рынка того периода».