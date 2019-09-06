СК проверит заявление осужденного за убийство зампреда ЦБ на Магомедовых

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела управления «К» и его бывшим подчиненным Кириллом Черкалиным в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — оперативник управления «К» Андрей Васильев, а также экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
После публикации РБК о планах Френкеля адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн в эфире «Коммерсантъ FM» заявил, что его подзащитный «категорически настаивает на полной непричастности к этому эпизоду, он никакого отношения не имеет к насильственному лишению жизни заместителя председателя правления Центрального банка Козлова». Если же «такое заявление будет сделано, то иначе как оговором со стороны заинтересованного в условно-досрочном освобождении лица, осужденного за это преступление, то есть Френкеля, мы это считать не можем», — сказал Гофштейн.
«Следствие по делу Магомедовых завершено, в МВД не стали допрашивать Френкеля, чтобы уложиться в процессуальные сроки, «не создавая себе проблем», — считает бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков.
Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160). В деле семь эпизодов хищений; они связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 млрд руб. Бывшему сенатору Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.
Членом ОПС Магомедовых следствие считает также главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова, скрывшегося в ОАЭ Эльдара Нагаплова и арестованного в Москве финансиста Александра Кабанова.
«В деле Ивана Мязина (бывшего акционера Промсбербанка Ивана Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд руб.) защита начала знакомиться с материалами после окончания следствия. Что касается СК, чтобы допросить Френкеля, он должен возобновить расследование уголовного дела об убийстве Козлова, — пояснил Целяков, расследовавший в 2000-е годы преступления в банковском секторе. — Чтобы что-то сделать, им надо понимать, о чем Френкель подробно может рассказать, потом им надо проверить эти данные и далее принять решение. Они обязаны опросить будут и меня, поднять документы, сводки и «прослушки» из материалов уголовных дел, которые мы сопровождали».
Дело об убийстве Андрея Козлова
Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Посредников — Лиану Аскерову и Бориса Шафрая — суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей — Алексея Половинкина и Максима Прогляду — суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно.
Фактический организатор бизнесмен с Украины Богдан Погоржевский получил наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима. Именно он дал ключевые показания о причастности к убийству Козлова Френкеля. Френкель свою причастность к убийству отрицал.
В мае РБК сообщал о новом аресте Погоржевского, после выхода из колонии сменившего имя и фамилию и ставшего Ильей Раевским. Теперь его подозревают в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Козлова Погоржевский отказался давать показания и предложил заслушать протоколы допросов на стадии следствия. В оглашенных в суде материалах говорилось, что 28 декабря 2006 года Погоржевский пришел с повинной на Петровку, 38, где заявил, что «понимая всю тяжесть содеянного, решил покаяться в совершенном преступлении». По версии следствия, Погоржевский передал киллерам деньги и оружие. Пистолеты были приобретены им якобы за $500 у неизвестного в ресторане «Сим-Сим» на Красной Пресне. Погоржевский давал показания следствию восемь раз и постоянно называл разные суммы, полученные за убийство Козлова, — от $20 тыс. до 50 тыс.