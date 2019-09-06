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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,31%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Дело братьев Магомедовых ,  
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СК проверит заявление осужденного за убийство зампреда ЦБ на Магомедовых
СКР поручил проверить заявления Алексея Френкеля, осужденного в 2008 году за убийство зампреда ЦБ, о возможной причастности братьев Магомедовых к этому преступлению
Алексей Френкель (Фото: Игорь Кубединов / ТАСС)

Следственный комитет поручил проверить заявления финансиста Алексея Френкеля, осужденного за убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова, о причастности бывшего владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, к отмыванию денег и заказному убийству. Проверкой займется региональное управление СКР по месту отбывания наказания заявителя — в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в ответе СКР адвокату Френкеля Эдуарду Гладилину (копия есть в распоряжении РБК).

Гладилин подтвердил РБК получение ответа из СКР. Он также сообщил, что ранее следственное управление по расследованию дел об организованной преступности МВД, которое занимается делом Магомедовых, сообщило адвокату, что не может рассмотреть заявление Френкеля о связях Магомедовых с убийством, так как это подследственность СКР, и перенаправило его обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. По словам адвоката, реакции МВД на заявления Френкеля об экономических преступлениях не последовало.

Френкель, приговоренный за убийство Козлова в 2008 году к 19 годам лишения свободы и отбывающий наказание в ямальской колонии ИК-8 в Лабытнанги, написал своему адвокату письмо, в котором подтверждает готовность давать показания против Магомедовых. Также он готов дать показания на арестованных экс-сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, но настаивает на допросе в Москве, так как в ЯНАО его жизни «угрожает опасность» из-за «имеющейся информации» о коррупционных связях указанных лиц. Кроме того, Френкель готов давать показания на покинувшего Россию замглавы АСВ Валерия Мирошникова и арестованного банкира Ивана Мязина.

Ранее адвокат Френкеля заявил РБК, что желание давать показания у его подзащитного появилось после арестов Фролова и «ряда участников банковского рынка того периода».

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В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела управления «К» и его бывшим подчиненным Кириллом Черкалиным в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — оперативник управления «К» Андрей Васильев, а также экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

После публикации РБК о планах Френкеля адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн в эфире «Коммерсантъ FM» заявил, что его подзащитный «категорически настаивает на полной непричастности к этому эпизоду, он никакого отношения не имеет к насильственному лишению жизни заместителя председателя правления Центрального банка Козлова». Если же «такое заявление будет сделано, то иначе как оговором со стороны заинтересованного в условно-досрочном освобождении лица, осужденного за это преступление, то есть Френкеля, мы это считать не можем», — сказал Гофштейн.

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«Следствие по делу Магомедовых завершено, в МВД не стали допрашивать Френкеля, чтобы уложиться в процессуальные сроки, «не создавая себе проблем», — считает бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков.

Дело Магомедовых

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160). В деле семь эпизодов хищений; они связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 млрд руб. Бывшему сенатору Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

Членом ОПС Магомедовых следствие считает также главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова, скрывшегося в ОАЭ Эльдара Нагаплова и арестованного в Москве финансиста Александра Кабанова.

«В деле Ивана Мязина (бывшего акционера Промсбербанка Ивана Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд руб.) защита начала знакомиться с материалами после окончания следствия. Что касается СК, чтобы допросить Френкеля, он должен возобновить расследование уголовного дела об убийстве Козлова, — пояснил Целяков, расследовавший в 2000-е годы преступления в банковском секторе. — Чтобы что-то сделать, им надо понимать, о чем Френкель подробно может рассказать, потом им надо проверить эти данные и далее принять решение. Они обязаны опросить будут и меня, поднять документы, сводки и «прослушки» из материалов уголовных дел, которые мы сопровождали».

Дело об убийстве Андрея Козлова

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Посредников — Лиану Аскерову и Бориса Шафрая — суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей — Алексея Половинкина и Максима Прогляду — суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно.

Фактический организатор бизнесмен с Украины Богдан Погоржевский получил наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима. Именно он дал ключевые показания о причастности к убийству Козлова Френкеля. Френкель свою причастность к убийству отрицал.

В мае РБК сообщал о новом аресте Погоржевского, после выхода из колонии сменившего имя и фамилию и ставшего Ильей Раевским. Теперь его подозревают в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Козлова Погоржевский отказался давать показания и предложил заслушать протоколы допросов на стадии следствия. В оглашенных в суде материалах говорилось, что 28 декабря 2006 года Погоржевский пришел с повинной на Петровку, 38, где заявил, что «понимая всю тяжесть содеянного, решил покаяться в совершенном преступлении». По версии следствия, Погоржевский передал киллерам деньги и оружие. Пистолеты были приобретены им якобы за $500 у неизвестного в ресторане «Сим-Сим» на Красной Пресне. Погоржевский давал показания следствию восемь раз и постоянно называл разные суммы, полученные за убийство Козлова, — от $20 тыс. до 50 тыс.

Автор: Максим Солопов
Теги: СКР, ФСБ, Зиявудин Магомедов, Алексей Френкель
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