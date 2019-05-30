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Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Разные фамилии для разных дел

В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию об этом РБК подтвердили в суде.

Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ.

Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского. Кроме того, по данным областного управления полиции, в августе 2015 года на Погоржевского был зарегистрирован автомобиль Mercedes Bens 4 Matic. Такая же машина и с тем же госномером позже была зарегистрирована на Илью Раевского.

Адвокат Марина Колотушкина, заявленная защитником в заседании об избрании меры пресечения Раевскому, в 2011 году защищала Погоржевского по делу о вымогательстве. На момент выхода материала мобильный телефон Колотушкиной был недоступен, на СМС-сообщение она не ответила.

Другой адвокат Раевского Ирина Семионкина рассказала РБК, что сведения об уголовном деле своего подзащитного она не будет сообщать в силу «требований УК». По ее словам, хотя заседание формально не закрывали, но фактически оно проходило без слушателей.

Смену Раевским имени и фамилии РБК подтвердил собеседник, присутствовавший во время заседаний по судебным тяжбам с его участием. Эта информация, по словам источника, оглашалась в октябре 2018 года в Истринском районном суде Московской области по гражданскому делу с участием Раевского.

Дело в «Резерве»

Источники РБК говорят, что арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн из челябинского банка «Резерв». За два дня до ареста Раевского Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего председателя правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. В суде Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства.

Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года. Перед этим ЦБ выявил в банке операции, направленные на вывод активов. В 2017 году у банка сменились собственники — екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит» (лицензия у банка была отозвана летом 2017 года).

В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам.

Дело об убийстве Козлова

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей преступления — Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно. Наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский — единственный, кто согласился сотрудничать со следствием.

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия. Именно на них строилась версия следствия о заказчиках преступления. В оглашенных в суде материалах дела говорилось, что предприниматель из Украины Богдан Погоржевский 28 декабря 2006 года пришел с повинной на Петровку, 38, где заявил, что, «понимая всю тяжесть содеянного, решил сдаться правоохранительным органам и покаяться в совершенном преступлении». До этого он был объявлен в федеральный розыск.

Погоржевский давал показания 8 раз и постоянно называл разные суммы, полученные за убийство Козлова. Сначала речь шла о $20 тыс., затем о $40 тыс. и наконец о $50 тыс. Позже из показаний другого обвиняемого, руководителя фирмы «Русь-Алмаз» Бориса Шафрая следствие установило, что Погоржевскому передали $220 тыс., а еще $80 тыс. осталось у Лианы Аскеровой. Якобы именно ее бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель попросил подыскать исполнителей убийства. Предполагаемым киллерам в итоге досталось по $8,5 тыс., а водителю — $3 тыс. Погоржевский передал киллерам деньги и оружие. Пистолеты были приобретены им якобы за $500 у неизвестного на Красной Пресне в ресторане «Сим-Сим».

Авторы: Дмитрий Серков, Максим Солопов
Теги: Басманный суд, Хищение, Уголовное дело, Банки, Центробанк
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