Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения

Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Разные фамилии для разных дел

В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию об этом РБК подтвердили в суде.

Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ.

Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского. Кроме того, по данным областного управления полиции, в августе 2015 года на Погоржевского был зарегистрирован автомобиль Mercedes Bens 4 Matic. Такая же машина и с тем же госномером позже была зарегистрирована на Илью Раевского.

Адвокат Марина Колотушкина, заявленная защитником в заседании об избрании меры пресечения Раевскому, в 2011 году защищала Погоржевского по делу о вымогательстве. На момент выхода материала мобильный телефон Колотушкиной был недоступен, на СМС-сообщение она не ответила.