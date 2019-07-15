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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Битва за «Югру» ,  
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Следствие проверит бывшего замглавы АСВ по делу банковского отдела ФСБ
По словам источников РБК, следствие проверяет Валерия Мирошникова на возможную причастность к организации преференций для экс-владельца «Югры» Алексея Хотина в рамках дела экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина
Валерий Мирошников (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Бывший первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников проходит по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина в статусе свидетеля. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил другой собеседник, знакомый с ходом расследования.

Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, говорят источники РБК. По данным одного из них, он уехал на лечение за границу.

По данным собеседников РБК, следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить бывшего менеджера АСВ на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. 

В июле этого года бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По информации источника, знакомого с ходом расследования, дело Черкалина было объединено с делом его предшественника, ранее уволенного из ФСБ Дмитрия Фролова и бывшего сотрудника банковского отдела Андрея Васильева. Ранее Черкалина обвиняли в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет.

Вопросы к юристам

Мирошников отвечал в агентстве за подбор внешних юристов-консультантов, указывает следствие. В декабре прошлого года победителем отбора юридических консультантов для оказания услуг банку «Югра» было признано ООО «Вектор права». На сайте компании говорится, что ее юристы работают с проблемными активами банков. Компания аккредитована при Агентстве по страхованию вкладов и сопровождает процедуры банкротства кредитных организаций. В качестве примера на сайте указан банк «Югра»: «В работе более 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.»

Источник, знакомый с ходом расследования, говорит, что, следствие проверяет, достаточно ли действий предпринимала компания-консультант в интересах АСВ.

Согласно базе данных СПАРК, «Вектор права» принадлежит кипрскому офшору «Сардинел холдинг». Советником дирекции «Вектор права» является владелец компании «Тройка Ассет менеджмент» Владимир Акаев. «Акаев, Мирошников и Черкалин — друзья», — говорит источник РБК.

РБК направил запрос в компанию ООО «Вектор права» с просьбой подтвердить информацию об участии Акаева в деятельности компании.

Как Мирошников уволился из АСВ

На прошлой неделе, 10 июля, в пресс-службе АСВ сообщили, что Валерий Мирошников покидает свой пост. «Учитывая принятое им решение покинуть пост первого заместителя генерального директора агентства с 22 июля, эту должность предложено занять Андрею Геннадьевичу Мельникову, имеющему многолетний опыт работы в агентстве», — сообщил РБК представитель АСВ.

На сайте АСВ, где информация о Мирошникове как о первом заместителе генерального директора АСВ еще не удалена, говорится, что он курирует вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Мирошников работал в руководстве агентства с его основания в 2004 году.

Мирошников не ответил на звонки РБК.

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Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Автор: Максим Солопов
Теги: АСВ, банки, «Югра», ФСБ
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