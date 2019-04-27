«Дарт Вейдер» и три полковника: за что арестовали кураторов банков из ФСБ

Гляделкин на тот момент был потерпевшим по делу, которое Васильев сопровождал. «По этому делу был осужден высокопоставленный сотрудник мэрии Москвы», — отметил адвокат Васильева.

Дело заместителя Лужкова В 2012 году был осужден на три года условно бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, который обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн руб. у председателя совета директоров управляющей компании «Авеню менеджмент» Сергея Гляделкина. Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный. В 2009 году Рябинин стал требовать у Гляделкина взятку в обмен на продолжение выплат по подряду. В итоге девелопер обратился в ФСБ, оперативники которой организовали операцию по задержанию вице-мэра.

На архивной копии сайта «Юрпромконсалтинга» можно прочитать, что компания Гляделкина была создана в ноябре 1997 года. Основным направлением ее деятельности было инвестирование в строительство, проектирование и ремонт зданий. Ключевым проектом «Юрпромконсалтинга» была названа застройка района Левобережный.​ По данным СПАРК, компания владела множеством активом, связанных прежде всего с недвижимостью, включая пансионат «Березка» в Истринском районе Подмосковья.

Как санаторий «Березка» оказался у «Дарта Вейдера»

До августа 2010 года компания «Юрпромконсалтинг» принадлежала петербургскому ООО «Советская звезда» (42%) и ООО «Экосток» (49%). Среди совладельцев последнего числились Игорь Ткач и Игорь Ковпак. Они же были и бенефициарами в «Мосстроймеханизации-1», фигурировавшей в деле Рябинина как подконтрольная Гляделкину. Во время ареста Фролова Ковпак также упоминался в материалах дела в качестве свидетеля.



Защитник Фролова, выступая в суде, настаивал, что в деле отсутствуют событие и состав преступления, компании «Юрпромконсалтинг» и «Экосток» не имеют никакого отношения к его подзащитному. Фамилия Васильев, по словам адвоката, упоминается в деле два раза: в заявлении Гляделкина, где он просит оградить его от посягательств Фролова и Васильева, а также когда речь заходит о том, что Васильев организовал две встречи между Фроловым и Гляделкиным.



Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании уже напрямую принадлежали 100% акций «Юрпромконсалтинга». В 2016 году «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» была ликвидирована, и единоличным бенефициаром «Юрпромконсалтинга» стал Мартынов.

По данным СПАРК, ранее он работал гендиректором компании «Сюлдюкарнефтегаз», входящей в холдинг Eastsib. «Юрпромконсалтинг» в 2016 году был присоединен к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказался среди активов Eastsib. В этом холдинге в компании «Истсиб геологоразведка» на момент задержания работал и Фролов, о чем он сам заявил в суде.

Кто такие Фролов, Васильев и Черкалин

Головные компании холдинга Eastsib зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет подданный Великобритании лорд Фредерик Понсонби . ​«Стратегия холдинга заключается в создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе России с годовой добычей нефти в 1,2 млн т и годовой добычей газа не менее 14 млрд куб. м», — говорится на сайте компании.​

Фролов и Васильев на момент задержания «были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам», подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ России. В августе 2013 года Фролов стал героем публикации «Новой газеты». Журналисты нашли у офицера недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в Центре общественных связей ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредставлением сведений о зарубежной недвижимости.

Фролов сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркнул в суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого. Как замначальника управления «К» Фролов отвечал за банковский и финансовый сектор, непосредственно курируя работу банковского отдела, где служили два других арестованных полковника — Васильев и Черкалин. В 2011 году Фролов и Черкалин приказом Минфина в качестве представителей ФСБ были включены в состав Межведомственного совета по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории Российской Федерации. На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга.

Что такое управление «К» В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями. Арестованные полковники Фролов, Васильев и Черкалин сделали свою карьеру в этой структуре, когда ее возглавлял генерал Виктор Воронин (с 2004 года по 2016-й), подтверждают три собеседника РБК в ФСБ. Летом 2016 года Воронин ушел в отставку на фоне уголовного дела о взятке в отношении своего подчиненного из подразделения, курировавшего таможенные органы, а также дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым генерала, по его словам, связывала многолетняя дружба. Ранее источники РБК говорили, что дело Михальченко напрямую повлияло на громкие отставки в силовых структурах, среди которых уход руководителей ФСО Евгения Мурова, ФТС Александра Бельянинова, а также глав упраздненных ФСКН и ФМС Виктора Иванова и Константина Ромодановского. В расследовании уголовных дел в отношении Михальченко непосредственное участие принимал выходец из управления собственной безопасности ФСБ генерал Иван Ткачев, который в итоге и возглавил управление «К» ФСБ после отставки Воронина. Именно его команда стоит за самыми громкими уголовными делами последних лет, включая аресты крупных бизнесменов, губернаторов и высокопоставленных чиновников.

Последние задержания свидетельствуют о продолжении курса на очистку спецслужб от людей, связанных с отстраненными от власти влиятельными фигурами, и выстраивания новой конфигурации среди силовиков, говорят собеседники РБК, близкие к силовым структурам. Следующим ближайшим этапом этого процесса могут стать ожидающиеся в мае кадровые перестановки в руководстве силовых структур. «Но достоверно о том, будут ли эти перестановки и кого они затронут, знает только президент», — констатировал собеседник РБК в спецслужбах.