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Дело братьев Магомедовых ,  
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Осужденный за убийство зампреда ЦБ решил дать показания на Магомедовых
Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег, говорится в заявлении его адвоката следователю
Алексей Френкель (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — также оперативник управления «К» Андрей Васильев, а также экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков, расследовавший в нулевые преступления в банковском секторе, объяснил РБК, что оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова осуществлял представлявший «банковское» управление «К» ФСБ Фролов.

«Он даже медаль за это дело получил, — рассказывает Целяков. — Мы в тот период вели прослушивание и запись телефонных переговоров [по делам о преступных группировках в банковской отрасли]. Лишь небольшая часть этих записей вошла в дело об убийстве Козлова. В марте 2007 года мы допрашивали Френкеля по содержанию некоторых из них, однако он тогда на сотрудничество со следствием не пошел. Немного рассказал про должностных лиц Банка России, далее замкнулся, так как основные вопросы были более серьезные».

Фотогалерея 
Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж

По словам Целякова, оригинал допроса Френкеля у МВД изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а «к делу, где потерпевшим был [нынешний акционер крымского Генбанка] Евгений Двоскин».

Дело об убийстве Козлова

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей — Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно.

Фактический организатор бизнесмен с Украины Богдан Погоржевский получил наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима. Именно он дал ключевые показания о причастности к убийству Козлова Френкеля. Сам Френкель свою причастность к убийству отрицал.

В мае РБК сообщал о новом аресте Погоржевского, после выхода из колонии сменившего имя и фамилию на Илью Раевского. Теперь Погоржевского подозревают в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Источники РБК рассказывали, что арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн из челябинского банка «Резерв» (лицензия отозвана в августе 2017 года).

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Козлова Погоржевский отказался давать показания и предложил заслушать протоколы допросов на стадии следствия. В оглашенных в суде материалах говорилось, что 28 декабря 2006 года Погоржевский пришел с повинной на Петровку, 38, где заявил, что, «понимая всю тяжесть содеянного, решил покаяться в совершенном преступлении». По версии следствия, именно Погоржевский передал киллерам деньги и оружие. Пистолеты были приобретены им якобы за $500 у неизвестного в ресторане «Сим-Сим» на Красной Пресне. Погоржевский давал показания следствию восемь раз и постоянно называл разные суммы, полученные за убийство Козлова, — от $20 тыс. до $50 тыс.

Что Френкель знает о Магомедовых

«Френкель много знает о тех, кто работал с дагестанскими потоками, например, через Диамонд-банк, об [арестованном председателе совета директоров банка «Балтика»] Олеге Власове, а тот, в свою очередь, о многих транзитах через Украину и Молдову», — уверяет бывший оперативник Целяков.

Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов, а также его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, обвиняются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160). В деле семь эпизодов хищений; они связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 млрд руб. Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

Членом ОПС Магомедовых следствие считает также главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова, скрывшегося в ОАЭ Эльдара Нагаплова и арестованного в Москве финансиста Александра Кабанова.

Автор: Максим Солопов
Теги: ФСБ, Зияудин Магомедов, Магомед Магомедов, Алексей Козлов
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