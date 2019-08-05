Осужденный за убийство зампреда ЦБ решил дать показания на Магомедовых

Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег, говорится в заявлении его адвоката следователю

Алексей Френкель (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — также оперативник управления «К» Андрей Васильев, а также экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков, расследовавший в нулевые преступления в банковском секторе, объяснил РБК, что оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова осуществлял представлявший «банковское» управление «К» ФСБ Фролов.