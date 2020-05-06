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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

За последние 24 часа в столице умерли еще 39 пациентов. У всех была выявлена пневмония
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся и умерших из-за коронавируса. За последние сутки в столице выявили большую часть новых инфицированных (5858 человек из 10 559) и скончавшихся (50 из 86) в стране. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 86 тыс. человек.

В целом в России зарегистрировано почти 166 тыс. случаев заражения, более 1,5 тыс. летальных исходов. Вылечились 21,3 тыс. пациентов.

Путин поддержал план открыть предприятия и стройки в Москве после 12 мая
Общество
Фото: Максим Мишин / РИА Новости

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин отказался смягчить режим самоизоляции в Москве после майских праздников. При этом газета «Коммерсантъ» писала, что в столице могут ввести масочный режим, который продлится вплоть до двух месяцев.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Объясняя президенту Владимиру Путину рост числа зараженных коронавирусом среди москвичей, Собянин заявил, что в городе стали проводить больше тестов на коронавирусную инфекцию, что привело к увеличению показателей заболеваемости. «За последнее время мы просто кратно увеличили тестирование граждан. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости», — объяснил мэр.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
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