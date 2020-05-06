В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

За последние 24 часа в столице умерли еще 39 пациентов. У всех была выявлена пневмония

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся и умерших из-за коронавируса. За последние сутки в столице выявили большую часть новых инфицированных (5858 человек из 10 559) и скончавшихся (50 из 86) в стране. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 86 тыс. человек.

В целом в России зарегистрировано почти 166 тыс. случаев заражения, более 1,5 тыс. летальных исходов. Вылечились 21,3 тыс. пациентов.