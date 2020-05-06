Количество умерших больных с коронавирусом в России превысило 1,5 тыс.

За сутки в стране скончались 86 человек, из них 50 — в Москве. На столицу приходится более половины от общероссийского числа смертей больных с коронавирусом

Мемориал врачам, погибшим от коронавируса, Санкт-Петербург (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

За последние сутки в России умерли 86 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействую вирусу.

Всего с начала пандемии, с учетом новых смертей, скончались 1537 человек.

Самый высокий суточный уровень смертности зафиксирован в Москве — за 24 часа там скончались 50 человек. Помимо этого, в Московской области умерли 14 человек, в Ярославской области — шесть человек, в Санкт-Петербурге — три человека.

Также за последние сутки в России обнаружили 10 559 новых больных с коронавирусом, причем 40% из них были выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, подчеркнули в оперативном штабе. Лидером по суточному уровню заражения по-прежнему остается Москва (5858), за ней идут Московская область (829) и Санкт-Петербург (312).