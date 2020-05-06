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Пандемия коронавируса ,  
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Количество умерших больных с коронавирусом в России превысило 1,5 тыс.

За сутки в стране скончались 86 человек, из них 50 — в Москве. На столицу приходится более половины от общероссийского числа смертей больных с коронавирусом
Мемориал врачам, погибшим от коронавируса, Санкт-Петербург
Мемориал врачам, погибшим от коронавируса, Санкт-Петербург (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

За последние сутки в России умерли 86 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействую вирусу.

Всего с начала пандемии, с учетом новых смертей, скончались 1537 человек.

Самый высокий суточный уровень смертности зафиксирован в Москве — за 24 часа там скончались 50 человек. Помимо этого, в Московской области умерли 14 человек, в Ярославской области — шесть человек, в Санкт-Петербурге — три человека.

Также за последние сутки в России обнаружили 10 559 новых больных с коронавирусом, причем 40% из них были выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, подчеркнули в оперативном штабе. Лидером по суточному уровню заражения по-прежнему остается Москва (5858), за ней идут Московская область (829) и Санкт-Петербург (312).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество

Всего в России коронавирусом заразились почти 166 тыс. человек. По данным штаба, на Москву приходится более половины от этого количества, а также более половины от числа умерших в России людей.

Также за последние сутки в России вылечились от заражения коронавирусом 1462 человека, общее количество благополучно перенесших заболевание людей возросло до 21 327.

По обновленному прогнозу ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), пандемия в России завершится к 24 августа. Ранее они определяли датой конца распространения вируса 20 июня, зачем перенесли срок на август. Последнюю корректировку ученые сделали после оценки данных о приросте количества зараженных людей по состоянию на 5 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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