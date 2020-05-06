Путин поддержал план открыть предприятия и стройки в Москве после 12 мая

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Президент Владимир Путин поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина после 12 мая открыть в столице промышленные предприятия и строительные площадки. Трансляцию совещания вел телеканал РБК.

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, обоснованны абсолютно», — сказал Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Собянин сообщил, что после праздников режим всеобщей самоизоляции в Москве не будет ослаблен, речь идет лишь о возобновлении работы промышленных предприятий. Эту меру не стоит воспринимать как сигнал по смягчению действующих из-за эпидемии коронавируса ограничений.

«Режим самоизоляции не ослабевает, наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы давать возможности работы большому количеству предприятий», — сказал мэр.