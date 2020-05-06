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Собянин отказался снимать режим самоизоляции после 12 мая

В ходе совещания мэр Москвы сказал, что ситуация в столице позволяет властям города разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, однако режим самоизоляции снимать рано

Режим самоизоляции, введенный в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, после 12 мая смягчаться не будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы давать возможность работы большому количеству предприятий. Мне кажется, это решение, которое сегодня возможно в Москве», — сказал Собянин на видеосовещании с участием президента России Владимира Путина (трансляцию вел телеканал РБК).

Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ходе совещания мэр Москвы сказал, что ситуация в столице позволяет властям города разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, однако сфера услуг по-прежнему останется под жесткими ограничениями. Собянин пояснил, что открытие парикмахерских и других предприятий сферы услуг может спровоцировать новый рост заболеваемости COVID-19, в то время когда ситуация в Москве стабилизировалась.

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«За последнее время мы кратно увеличили количество тестирований и, соответственно, выявляемость. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости <...> На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация тяжелых больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Оно находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации», — пояснил Собянин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В течение последних пяти дней в Москве стабильно выявляется более чем 5 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки. Общее число зараженных превысило 85 тыс., 866 человек умерли.

6 мая заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова предупредила, что одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает неизбежным приход второй волны болезни.

Роспотребнадзор считает наиболее вероятным приход второй волны COVID-19 осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, самоизоляция, коронавирус
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