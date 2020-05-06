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Собянин объяснил Путину рост числа зараженных коронавирусом москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве стали проводить больше тестов на коронавирусную инфекцию, заявил мэр города Сергей Собянин во время совещания с президентом России по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал РБК. Это привело к росту числа выявленных случаев COVID-19, однако напрямую о росте заболеваемости не говорит.

«За последнее время мы просто кратно увеличили тестирование граждан», — отметил мэр. «Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости», — объяснил Собянин.

Глава столицы также заявил, что в городе создана мощная система компьютерной томографии, которая проверяет граждан на заболевание пневмонией, в том числе вызванной коронавирусом. Это позволило врачам на ранних стадиях находить больше новых заболевших.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова 6 мая говорила, что с начала распространения заболевания в Москве провели миллион тестов на коронавирус. Ежедневно в городе проводится более 40 тыс. анализов.

В Москве за последние сутки, по данным столичного оперативного штаба, нашли 5858 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявили 85 973 зараженных коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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