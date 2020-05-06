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Пандемия коронавируса ,  
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Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии

Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генеральная прокуратура поручила прокурорам нескольких российских регионов проверить информацию о неоказании органами власти помощи предпринимателям в рамках антикризисных мер поддержки на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Генпрокуратурой поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Провести проверки поручено, в частности, прокурорам в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Владимирской, Вологодской, Иркутской и Ярославской областях.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В середине марта правительство представило первый пакет мер по поддержке экономики России. Власти решили создать антикризисный фонд на 300 млрд руб. Помимо этого был создан список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей.

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25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к населению рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. В частности, он заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, сроком на полгода. Для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Еще правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат.

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В середине апреля Путин объявил о новых мерах, которые включают безвозмездное выделение средств малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях для выплат зарплат сотрудникам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что готовятcя новые меры поддержки.

Два дня назад правительство распорядилось выделить 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году. Эти средства, как отметили в кабмине, пойдут на поддержку компаний малого и среднего бизнеса. Планируется, что поддержку должны получить не менее 400 компаний.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Генпрокуратура, проверка, антикризисные меры, коронавирус
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