Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии

Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России

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Генеральная прокуратура поручила прокурорам нескольких российских регионов проверить информацию о неоказании органами власти помощи предпринимателям в рамках антикризисных мер поддержки на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Генпрокуратурой поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Провести проверки поручено, в частности, прокурорам в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Владимирской, Вологодской, Иркутской и Ярославской областях.

В середине марта правительство представило первый пакет мер по поддержке экономики России. Власти решили создать антикризисный фонд на 300 млрд руб. Помимо этого был создан список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей.