Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен

Андрей Белоусов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса. Он будет представлять из себя материальную поддержку компаний, что поможет им выплачивать зарплаты сотрудникам, передает корреспондент РБК.

«Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас», — заявил он, назвав эту ситуацию «болезненной историей».

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода. «Дальше будем смотреть», — добавил первый зампред кабмина.

Сам проект, как отметил Белоусов, будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк.