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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен
Андрей Белоусов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса. Он будет представлять из себя материальную поддержку компаний, что поможет им выплачивать зарплаты сотрудникам, передает корреспондент РБК.

«Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас», — заявил он, назвав эту ситуацию «болезненной историей».

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Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода. «Дальше будем смотреть», — добавил первый зампред кабмина.

Сам проект, как отметил Белоусов, будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк.

РБК направил запросы в Сбербанк и ВТБ.

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Также Белоусов заявил, что власти не намерены запускать процедуру банкротства тех предприятий, которые через полгода не смогут выплатить налоги. «Посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис. Но точно могу сказать, чего точно не будет: мы не начнем банкротить предприятия», — заверил он.

По его словам, правительство будет рассматривать два варианта: либо рассрочку, либо продление льготного периода для компаний.

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25 марта Владимир Путин обратился с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Он предложил меры для поддержки населения и бизнеса. Говоря о поддержке второй категории, президент заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Кроме того, для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Также Путин поручил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже, то ставка останется прежней — 30%.

Авторы: Михаил Юшков, Мария Кокорева, Павел Казарновский
Теги: Андрей Белоусов, кредиты, новости РБК
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