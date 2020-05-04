Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

Правительство распорядилось выделить 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году. Средства пойдут на поддержку компаний малого и среднего бизнеса, говорится в документе кабмина, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно распоряжению, неотложные меры поддержки предприятиям необходимы «в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации должны получить не менее 400 компаний. Правительство также установилj, сколько средств должен получить каждый указанных в списке кабмина регион. В частности, Свердловской области должны выделить более 129 млн руб., Приморскому краю свыше 92 млн руб., Татарстану — более 67 млн руб.

В середине марта правительство представило первый пакет мер по поддержке экономики России. Власти решили создать антикризисный фонд на 300 млрд руб. Помимо этого был создан список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей.