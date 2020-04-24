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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал недопустимым формальный подход в помощи бизнесу

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Формальный подход к господдержке бизнеса, которая направлена на обеспечение выплаты зарплат сотрудникам предприятий, недопустим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, здесь формальный подход недопустим», — заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли техническая задолженность компании по выплате налогов в несколько рублей послужить основанием для отказа в государственной помощи.

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Экономика
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Ранее опрошенные РБК представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты заявили, что часть предприятий малого и среднего бизнеса рискуют получить отказ в господдержке из-за незначительных задолженностей или технических ошибок. Партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов сообщил РБК, что у многих компаний годами числятся незначительные долги. Кроме того, к появлению долгов по налогам периодически приводят ошибки в ИT-системах налоговых органов. Адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович отметил, что в 2019 году, например, из-за сбоя в системе ФНС у многих компаний появились несуществующие задолженности по налоговым выплатам за начало 2000-х годов.

Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии
Экономика
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин 15 апреля поручил предоставить предприятиями малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь от правительства, которая должна в том числе пойти на зарплату сотрудникам компаний. По словам Путина, выплаты рассчитаны из размера 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Кабмин должен обеспечить бизнес возможностью с 1 мая начать подачу заявок на получение госпомощи.

На государственном портале «Экономика без вируса» опубликованы требования к претендентам на получение федеральных субсидий. Среди них указано, что по состоянию на 1 января 2020 года у предприятия не должно быть задолженности по налогам.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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