ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Крупным компаниям из проблемных отраслей за апрель предоставлена отсрочка по налогам на ₽750 млн, сообщили в ФНС. Бизнес неактивно просит об отсрочке из-за суровых правил и возможных последствий, считают налоговые консультанты

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Крупные компании из проблемных отраслей пока получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн руб., сообщила РБК Федеральная налоговая служба (ФНС). Всего от них поступило более 800 заявлений. Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает.

«Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС. Рост активизации бизнеса по получению отсрочек в службе ожидают в мае: из-за нерабочих дней на этот месяц перенесены сроки предоставления деклараций по большинству платежей.

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: «Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей».

Об отсрочке по налогам пока попросили немногие компании, потому что в апреле наступил срок подачи деклараций по налогам за первый квартал (НДС, налога на прибыль, имущество и т.д.), а негативные события и падение прибыли начались во втором квартале. Больше обращений за отсрочкой возможно в июле, когда наступит срок подачи деклараций за второй квартал, пояснил эксперт.