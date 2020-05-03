ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Подробнее о механизме получения отсрочки по налогам читайте в материале РБК Pro.
Подсчитать сумму отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса (МСБ) пока невозможно. Из-за переноса сроков сдачи деклараций предприятия еще не сдали отчетность. Ориентироваться на данные за аналогичный период 2019 года некорректно, потому что показатели этого года будут ниже — у большинства упали доходы или возникли убытки.
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
На отсрочку по налогам может претендовать бизнес:
- Если указанный в ЕГРЮЛ основной код экономической деятельности (ОКВЭД) компании на 1 марта включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления № 434, 479, 540, всего 38 ОКВЭД).
- Если доходы компании упали более чем на 10% или у нее возникли убытки.
Пройти тест и проверить, может ли предприятие получить отсрочку/рассрочку на льготных условиях можно на сайте ФНС. Там же даны ответы на часто задаваемые вопросы.
Какие проблемы возникают с отсрочкой
Не предоставить отсрочку/рассрочку налоговые органы могут, только если заявитель не подходит по критериям. В таком случае налоговые органы выставят предприятию требование и назначат срок для добровольной уплаты задолженности. «Никаких штрафных санкций в случае несвоевременной уплаты налогов в таких обстоятельствах не предусмотрено», — подчеркивает ФНС.
Из-за ограниченного списка пострадавших отраслей достаточно большой пласт экономики оказался отрезан от господдержки, указывает Михаил Орлов. Но и подпадающими под налоговую отсрочку крупными компаниями льгота может быть не востребована из-за «достаточно суровых правил».
Отсрочка предоставляется только по тем налогам, срок уплаты которых уже наступил. «Компания должна сначала допустить просрочку, попасть в категорию правонарушителей и только после этого, возможно, получить отсрочку. Для бизнеса риск налететь на штрафы и пени преобладает над нетривиальной задачей получить отсрочку. Поэтому крупные компании, особенно консервативные, не рискуют допускать задолженность и не обращаются за отсрочкой», — поясняет эксперт.
Многие аспекты обычной хозяйственной деятельности зависят от отсутствия налоговой задолженности. Например, с долгами по налогам нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты. Поэтому крупный бизнес опасается доводить дело до задолженности, резюмировал он.
Бизнесу было бы намного комфортнее заранее получить отсрочку/рассрочку по будущим платежам и увереннее планировать свою деятельность, рассказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов. Статья 61 Налогового кодекса дает такую возможность, даже если срок уплаты налога еще не наступил, подчеркивает управляющий партнер юридической группы Novator адвокат Вячеслав Косаков. Для малого и среднего бизнеса перенесли сроки уплаты налогов будущих платежей. Остальные предприятия пострадавших отраслей ожидали похожий понятный механизм отсрочки, добавляет Овеснов.
Отсрочка не предоставляется заранее по будущим платежам, потому что до представления декларации у налогового органа отсутствует возможность установить сумму, на которую должна быть предоставлена отсрочка, пояснили РБК в ФНС.