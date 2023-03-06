В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Малофеева Политика, 10:09
Россиянка поднялась на рекордное количество мест в рейтинге WTA Спорт, 10:09
Банк Silvergate сообщил о прекращении криптовалютных переводов Крипто, 10:03
В Турции заявили об отсутствии интереса США к встрече Путина и Зеленского Политика, 10:00
Фургон для прав категории B: компактный и вместительный. Обзор РБК и ГАЗ, 09:53
Тошнота и тотальный контроль: на что жалуются работающие в метавселенных Pro, 09:53
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Мурманске Общество, 09:50
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Омбудсмен объяснила невозможность усыновлять детей из новых регионов Общество, 09:46
Следовавший в США Boeing вернулся в Гавану из-за отказа двигателя Общество, 09:43
В Вологде две улицы назовут в честь Жоги и Бубы Политика, 09:33
Вход — $20 млн, доход — 50%: чего ждать от инвестиций в недвижимость ОАЭ Pro, 09:32
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:29
В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины Общество, 09:19
Жарить шашлык и жечь мусор: что можно по новым противопожарным правилам Недвижимость, 09:15
Военная операция на Украине ,  
0 

В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины

«Известия»: Дума утвердит особый порядок сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов ВСУ
Школьники из регионов, которые подвергаются обстрелам, не смогут пойти в вуз без экзаменов, им предложат выбрать: сдать ЕГЭ в безопасном месте или пройти экзамен уже в университете. Такой порядок уже действует в новых регионах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госдума в марте примет законопроект об особом порядке сдачи школьных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в некоторых приграничных районах Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей, заявили «Известиям» в партии «Единая Россия».

«Идут часовые обстрелы территории, дети на дистанционке обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно. Знаете же, обстреляли Теткино. Мы не можем рисковать детьми, поэтому школы закрыты», — рассказала соавтор инициативы депутат от Курской области Ольга Германова. Соавторами инициативы стали спикер Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Инициатива предполагает создание специального реестра школ, в которых из-за обстрелов продолжается дистанционное обучение. Учащиеся школ из этого реестра получат аттестаты «по текущей успеваемости».

Точный список школ составят в регионах при помощи Минобрнауки и Минпросвещения, которые, по словам Германовой, поддерживают эту идею. Депутат подчеркнула, что это не означает, что дети «раз — и пошли в вуз без экзаменов». Школьникам дадут выбор: сдать ЕГЭ в безопасном пункте, определенном властями, либо пройти специальные контрольные испытаниях в университетах в виде тестирования и экзамена.

Такой формат уже применяется для Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса. Предполагается, что после принятия закона новый порядок распространят на часть школ Курской, Белгородской, Брянской и Ростовской областей. При этом один из собеседников газеты отметил, что в Крыму и Севастополе сохранят обычный режим сдачи экзаменов.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году — с 26 мая по 20 июня.

26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику. Резервные сроки сдачи предметов определены с 12 апреля по 19 сентября.

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними

Власти приграничных с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах, белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последнем к этому моменту инциденту утром 6 марта: «В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются». Накануне он сообщил об обстреле села Щетиновка и повреждении сарая и линии электропередачи.

Правительство Брянской области заявило 2 марта о проникновении группы диверсантов в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины), которые обстреляли автомобиль, погибли два человека, один ребенок пострадал. По словам губернатора Александра Богомаза, диверсанты также атаковали село Сушаны. Власти региона утверждают, что нападавшие ударили из гранатомета по дому, в котором находилась женщина с двумя детьми.

В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины
В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина школьники Госдума обстрелы ЕГЭ ОГЭ экзамены Ростовская область Белгородская область Брянская область Курская область ...
Материалы по теме
Минпросвещения предложило обязать школы утверждать требования к форме
Общество
В Брянской области сообщили, что диверсанты не проникали в школу
Политика
Школьники стали чаще готовиться к экзаменам с репетиторами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter