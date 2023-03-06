В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины

Школьники из регионов, которые подвергаются обстрелам, не смогут пойти в вуз без экзаменов, им предложат выбрать: сдать ЕГЭ в безопасном месте или пройти экзамен уже в университете. Такой порядок уже действует в новых регионах

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Госдума в марте примет законопроект об особом порядке сдачи школьных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в некоторых приграничных районах Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей, заявили «Известиям» в партии «Единая Россия».

«Идут часовые обстрелы территории, дети на дистанционке обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно. Знаете же, обстреляли Теткино. Мы не можем рисковать детьми, поэтому школы закрыты», — рассказала соавтор инициативы депутат от Курской области Ольга Германова. Соавторами инициативы стали спикер Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Инициатива предполагает создание специального реестра школ, в которых из-за обстрелов продолжается дистанционное обучение. Учащиеся школ из этого реестра получат аттестаты «по текущей успеваемости».

Точный список школ составят в регионах при помощи Минобрнауки и Минпросвещения, которые, по словам Германовой, поддерживают эту идею. Депутат подчеркнула, что это не означает, что дети «раз — и пошли в вуз без экзаменов». Школьникам дадут выбор: сдать ЕГЭ в безопасном пункте, определенном властями, либо пройти специальные контрольные испытаниях в университетах в виде тестирования и экзамена.

Такой формат уже применяется для Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса. Предполагается, что после принятия закона новый порядок распространят на часть школ Курской, Белгородской, Брянской и Ростовской областей. При этом один из собеседников газеты отметил, что в Крыму и Севастополе сохранят обычный режим сдачи экзаменов.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году — с 26 мая по 20 июня. 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику. Резервные сроки сдачи предметов определены с 12 апреля по 19 сентября.

Власти приграничных с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах, белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последнем к этому моменту инциденту утром 6 марта: «В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются». Накануне он сообщил об обстреле села Щетиновка и повреждении сарая и линии электропередачи.

Правительство Брянской области заявило 2 марта о проникновении группы диверсантов в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины), которые обстреляли автомобиль, погибли два человека, один ребенок пострадал. По словам губернатора Александра Богомаза, диверсанты также атаковали село Сушаны. Власти региона утверждают, что нападавшие ударили из гранатомета по дому, в котором находилась женщина с двумя детьми.