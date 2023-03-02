Власти Брянской области сообщили о борьбе с диверсантами в селе Сушаны

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Силовые структуры работают по всей территории поселка Сушаны в Брянской области, заявила «Звезде» пресс-секретарь губернатора. Она подтвердила, что в селе действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что в селе Сушаны «в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом». Глава региона также заявил о проникновении в село Любечане диверсионно-разведывательной группы. Ею был обстрелян движущийся автомобиль, один человек погиб.

Позже источник ТАСС в силовых структурах сообщил о боестолкновении Росгвардии с украинскими диверсантами в Брянской области. По словам собеседника агентства, диверсанты проникли в два села, в одном из них они взяли в заложники местных жителей.

В ФСБ после этого рассказали, что работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области ведут сотрудники службы и военные.