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Общество ,  
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Минпросвещения назвало даты ЕГЭ в следующем году

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году
Основной период сдачи ЕГЭ в 2023 году продлится с 26 мая по 20 июня
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения России утвердило расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, основной ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня.

Так, 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.

Резервные сроки сдачи предметов определены с 12 апреля по 19 сентября. Это касается тех, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, пропустил экзамен по уважительной причине, а также тех, у кого совпали сроки проведения экзаменов.

Для тех, кто получает среднее профессиональное образование или учится в иностранных образовательных учреждениях, экзамены начнутся с 20 марта и продлятся до 10 апреля. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ пройдет с 20 марта по 1 июля.

В 2022 году основной период сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней выпал на 26 мая — 2 июля. Первый (досрочный) этап аттестации проходил с 21 марта по 18 апреля.

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В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы при сдаче общеобразовательных предметов на экзамене в 2023–2024 году, необходимые для поступления в вузы. Например, выпускникам нужно набрать не менее 45 баллов по обществознанию, 44 по информатике, 40 по русскому языку, географии и литературе, 39 по математике, химии и физике.

Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ, поскольку тот позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий». Министр просвещения Сергей Кравцов, со своей стороны, заявил, что экзамен с каждым годом совершенствуется, и привел в пример отказ от заданий с выбором правильного ответа.

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Елена Чернышова
Минпросвещения ЕГЭ расписание Единый государственный экзамен
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